Ist die PS5 mal verfügbar, ist sie meist nach wie vor in wenigen Minuten ausverkauft. Das belegt, dass es immer noch viele Sony-Fans gibt, die sich eine Chance erhoffen, die Konsole zu ergattern. Wenn ihr zu den hartnäckigen Suchenden gehört, die sich noch nicht mit einer Xbox abgefunden haben, dann habt ihr jetzt die Chance, endlich eure PS5 nachhause holen zu können.

Bei MediaMarkt bekommt ihr die PS5 gerade mit zwei Dualsense Controllern und Gran Turismo 7 im O2-Tarif. Da sich nicht jeder zu zwei Jahren Vertrag verpflichten möchte, nur um die Konsole sein Eigen nennen zu dürfen, sind diese Angebote oft wesentlich länger verfügbar. Wenn ihr damit kein Problem habt oder vielleicht sowieso einen neuen Handyvertrag sucht, dann seid ihr hier genau richtig.

So viel kostet die PS5 im Tarif

Ihr fragt euch jetzt sicher, ob ihr mit diesem Vertrag nicht am Ende wesentlich mehr zahlt, als wenn ihr die PS5 einfach so kauft. Da können wir euch zum Glück beruhigen. Zugegeben, der Tarif ist mit 39,99€ im Monat nicht ganz billig, es handelt sich dabei allerdings um den normalen Grundpreis für den O2 Free L Tarif mit 60 GB 5G Datenvolumen. Der Preis ändert sich nach den 24 Monaten Vertragslaufzeit nicht.

Zusätzlich fallen einmalig 19€ für das PS5 Bundle an, ebenso wie 39,99€ Anschlusspreis. Falls ihr noch kein O2-Kunde seid, erhaltet ihr allerdings 100€ Wechselbonus – falls schon, fällt zumindest der Anschlusspreis weg. Der Versand der PS5 ist übrigens kostenlos.

Die Preise einzeln

O2 Free L 24 Monate: 959,76€ (39,99€ x 24)

959,76€ (39,99€ x 24) Anschlusspreis: 39,99€

39,99€ PS5: 549,99€

549,99€ Dualsense: 69,99€

69,99€ Gran Turismo 7: 74,99€

74,99€ Wechselbonus: -100€

-100€ Gesamt: 1594,72€

PS5 im Angebot

O2 Free L 24 Monate: 959,76€ (39,99€ x 24)

959,76€ (39,99€ x 24) Anschlusspreis: 39,99€

39,99€ PS5-Bundle: 19€

19€ Wechselbonus: -100€

-100€ Gesamt: 918,75€

Alles in allem spart ihr also bis zu 675,74€. Eventuell fällt die Ersparnis etwas niedriger aus, solltet ihr den Controller und das Spiel in einem Bundle mit der PS5 bekommen, aber selbst eine Ersparnis von 600€ oder 500€ würde sich lohnen.

Es handelt sich hier auch um zwei vollkommen vertrauenswürdige Vertragspartner – O2 und MediaMarkt. Es gibt keine versteckten Kosten, keine plötzliche Preiserhöhung und ihr bekommt die Ware garantiert geliefert. EU-Roaming und Allnet-Flat für SMS und Telefonie sind standardmäßig im Tarif enthalten und die Kündigungsfrist beträgt einen Monat zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit. Anschließend verlängert sich der Vertrag monatlich und kann ebenso monatlich gekündigt werden.