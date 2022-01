Bei O 2 gibt es die PS5 jetzt als Beigabe zum Tarifangebot. Dabei handelt es sich um die Digital Edition der Konsole inklusive zwei weißen Dual Sense Controllern. Bei den Handytarifen stehen euch verschiedene Optionen zur Verfügung, die alle eine Telefon- und SMS-Flat beinhalten. Mit Ausnahme der beiden günstigsten Tarife mit 3 und 6 GB Datenvolumen bieten zudem alle 5G. Hier findet ihr die Tarifangebote:

2

Interessant sind vor allem die Tarife ab 20 GB aufwärts, da ihr bei den Optionen mit weniger Datenvolumen kaum etwas spart. Für den Tarif mit 20 GB zahlt ihr 39,99 Euro im Monat bei 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit. Bei 40 GB sind es 44,99€, bei 60 GB 49,99€ und bei 120 GB nur 54,99 Euro. Falls ihr von einem anderen Anbieter kommt, könnt ihr noch 100 Euro Wechselbonus in Anspruch nehmen. O 2 macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist.

Wie günstig ist das Tarifangebot mit PS5?

Gesamtkosten des Angebots: Um den Preis des Tarifangebots mit den Kosten beim Einzelkauf zu vergleichen, haben wir uns als Beispiel den Tarif O 2 Free M 20 GB herausgesucht. Bei einem monatlichen Grundpreis von 39,99 Euro zahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 959,76. Hinzu kommen die Anschlussgebühren von 39,99 Euro, Versandkosten von 4,99 Euro und ein einmaliger Gerätepreis von einem Euro. Die Gesamtkosten bei dieser Tarifoption liegen also bei 1.005,74 Euro in den ersten zwei Jahren bzw. 995,75 Euro mit den 100 Euro Wechselbonus.

Vergleich zum Einzelkauf: Der Wert der PS5 Digital Edition liegt einzeln bei 399,99 Euro, sofern man sie zum regulären Preis bekommen kann. Hinzu kommt der Wert des zweiten Sony DualSense Controllers, der aktuell bei etwa 69,99 Euro liegt. Der Normalpreis des Tarifs O2 Free M 20 GB beträgt 29,99 Euro bzw. 719,76 Euro in zwei Jahren, plus 39,99 Euro Anschlusspreis. Alles zusammengerechnet ergibt das 1.229,73 Euro bzw. 1.129,73 Euro mit Wechselbonus. Der Tarifdeals ist also über 200 Euro günstiger als der Einzelkauf zum Normalpreis.

2