PS5: Wer online hilfsbereit und nett ist, kann jetzt Auszeichnungen erhalten

Die PS5 ist da! Heute erscheint Sonys Next Gen- beziehungsweise jetzt Current Gen-Konsole. Damit wird auch ein neues Accolades-System eingeführt, das euch andere Spieler*innen auszeichnen lässt. Wer besonders hilfsbereit und zuvorkommend ist, kann so Auszeichnungen einsammeln, die online in eurem Profil zu sehen sind. Wir klären, wie das neue Auszeichnungs-System funktioniert.

PS5-Auszeichnungen: Ihr könnt andere Spieler jetzt für's Nett-Sein belohnen

Was sind Auszeichnungen? Wer auf der PS5 spielt und online mit anderen Leuten zu tun hat, kann die jetzt für ihr nettes Verhalten auszeichnen. Es gibt drei verschiedene Kategorien und die angesammelten lobenden Auszeichnungen (auf Englisch Accolades) werden im Spieler*innen-Profil ausgestellt.

Das Ganze funktioniert im Endeffekt also in etwa wie ein "gg" im Chat, nur etwas detaillierter. Auf der offiziellen PlayStation-Seite stellt Sony das neue Feature der PS5 mit den folgenden Worten vor:

"Spieler können nun anderen Spielern positive Auszeichnungen geben, um andere Herausforderer anzuwerben oder ihnen zu einem guten Multiplayer-Wettkampf zu gratulieren"

Das sind die drei Kategorien für Auszeichnungen:

Hilfsbereit

Einladend (welcoming)

Kein Spielverderber (good sport)

So funktionieren Auszeichnungen: In jeder Online-Runde eines Multiplayer-Titels könnt ihr jeweils immer nur eine Person auszeichnen. Das geht nicht mit Leuten, die sowieso schon auf eurer Freundesliste sind und ihr dürft eine*n Spieler*in auch nur einmal innerhalb von 12 Stunden mit einer Auszeichnung loben.

