PS5 vorbestellen: Erste Händler kündigen 3. Welle zum Launch an

Am 19. November geht auch bei uns in Deutschland die PS5 an den Start. Aufgrund eines begrenzten Angebots und einer enorm hohen Nachfrage müssen sich jedoch viele Spieler*innen weiter gedulden. Auch, da die Konsole zum Launch nicht vor Ort bei den Händlern im Regal stehen wird, nur online geordert werden kann. Eine Schutzmaßnahme seitens Sony aufgrund der Corona-Pandemie.

Für alle die bislang leer ausgegangen sind, haben wir jedoch eine gute Neuigkeit. So soll laut mehrerer Händler noch in dieser Woche eine dritte "Vorbesteller"-Welle starten.

PS5 ab dem 19. November vorbestellen: Alle Infos

Was bisher geschah: Erstmals in der Nacht zum 19. September konnte die PS5 vorbestellt werden, war jedoch nach wenigen Stunden restlos ausverkauft. Eine Woche später folgte eine zweite Vorbesteller-Welle, die jedoch ebenfalls schnell beendet war. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, wer keine Vorbestellung sein Eigen nennt, geht wohl zum Launch leer aus.

Wie die Elektronik-Kette MediMax nun via Facebook bekanntgab, könnt ihr die PS5 jedoch schon bald wieder vorbestellen. Der Haken an der Sache: Wann die Konsole letzten Endes geliefert wird, bleibt unklar. Etwas klarer ist jedoch die Aussage von GameStop, die ebenfalls pünktlich zum Launch der Konsole eine weitere Vorbesteller-Welle starten. Hier der Auszug aus einer Pressemitteilung:

"PS5-Fans aufgepasst! Wir sind mega happy Euch heute anzukündigen, dass Ihr ab dem 19.11. weitere heißbegehrte PlayStation 5 auf www.gamestop.de reservieren könnt. Ihr werdet sie in den darauffolgenden Wochen schon in Händen halten."

Link zum Facebook-Inhalt

Gilt die Vorbesteller-Welle für alle Händler? Die Frage bleibt, ob andere Händler wie Media Markt, Saturn, Amazon und Co. ebenfalls ein frisches Kontingent an PS5 am 19. November vorrätig haben. Sobald wir neue Infos erhalten, werden wir den Artikel aktualisieren.

Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass ähnlich der früheren Phasen das Angebot schnell vergriffen ist. Haltet daher die Woche über Ausschau nach Updates zum Thema. Auf GamePro halten wir euch immer auf dem Laufenden.

Alle Infos zur PS5: Unser Test

Wollt ihr euch vorab über die PS5 informieren, wissen, wie es sich auf Sonys Next Gen-Konsole spielt, haben wir jetzt einen ausführlichen Test auf der Seite. Kollege Hannes konnte die PS5 bereits über eine Woche lang testen und informiert euch in seinen Artikeln über die Konsole selbst, den DualSense, aber auch über das vorinstallierte Spiel Astro's Playroom.

442 18 Mehr zum Thema PS5 im Test - Groß, schnell & verdammt mächtig

Werdet ihr versuchen am 19. eine PS5 zu ergattern oder wartet ihr, bis sie irgendwann im Laden steht?