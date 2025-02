Eine PS5 Pro mit 10TB? Mit diesen PS5-SSDs könnt ihr den Speicher eurer Konsole jetzt günstig aufrüsten!

Wenn ihr mehr Speicher für die PS5 braucht, könnt ihr euch jetzt schnelle PS5-SSDs im Angebot schnappen. Es müssen auch nicht unbedingt gleich 8TB sein.

Alle jene unter euch, die mehr Speicherplatz für ihre PlayStation 5 brauchen, haben jetzt die Gelegenheit, die Konsole günstig aufzurüsten. Bei Mindfactory gibt es nämlich gerade gleich drei schnelle PS5-SSDs im Angebot, ihr könnt euch für 1TB, 2TB oder gigantische 8TB Speicherplatz (was die maximal mögliche Speichergröße für PS5-SSDs ist) entscheiden.

Habt ihr eine PS5 Pro, die ohnehin schon 2TB Speicher bietet, könnt ihr so auf insgesamt 10TB kommen! Alle drei SSDs bekommt ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst so günstig. Ihr findet sie hier unter den sogenannten Mindstar-Deals:

Mindfactory macht keine Angaben dazu, wie lange die Angebote gelten, die Stückzahl der SSDs ist aber begrenzt. Während bei den Modellen mit 1TB und 2TB Speicherplatz der Vorrat mit 300 Exemplaren relativ groß ist, stehen von der PS5-SSD mit 8TB nur 24 Stück zur Verfügung, von denen einige bereits verkauft sind. hier der Überblick über die Modelle:

Beachtet dabei bitte: Der günstige Angebotspreis wird euch nur angezeigt, wenn ihr über die Seite der Mindstar-Deals auf die SSDs klickt. Ansonsten zahlt ihr mehr. Deshalb können wir nicht direkt auf die einzelnen Modelle verlinken.

PS5-Speicher erweitern: Was leisten die günstigen PS5-SSDs?

Mit einem Preis von 109€ für 2TB und einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400MB/s bietet die Patriot Viper VP4300 Lite das beste Preis-Leistungs-Verhälntis unter den reduzierten PS5-SSDs.

PS5-SSDs brauchen laut den offiziellen Angaben von Sony eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s. Das schaffen alle drei der oben genannten SSDs spielend. Die Lexar NQ790 liegt bei 7.000 MB/s, die WD Black SN850X in der 8GB-Version bei 7.200 MB/s und die Patriot-SSD bei 7.400 MB/s. Viel mehr Geschwindigkeit ist mit der PS5 gar nicht möglich, ihr könnt euch also in allen drei Fällen über kurze Ladezeiten freuen.

Die PS5-SSDs von Patriot und Western Digital sind insgesamt etwas besser als das günstige Modell von Lexar, und zwar nicht nur aufgrund der maximalen Geschwindigkeit, sondern auch wegen ihres DRAM Caches. In der Praxis dürfte euch der Unterschied bei der Verwendung in der PlayStation 5 allerdings kaum auffallen.

Die günstige PS5-SSD Lexar NQ790 reicht zwar qualitativ nicht ganz an die beliebte WD Black SN850X heran, in der Praxis bemerkt man aber keinen großen Unterschied.

Alle drei SSDs haben allerdings gemein, dass sie in der von Mindfactory angebotenen Version über keinen echten Heatsink, sondern bestenfalls über einen dünnen Heat Spreader verfügen. Beim Einsatz in der PS5 empfiehlt sich die Verwendung eines Heatsinks, da sie ansonsten überhitzen können. In diesem Fall wird ihre Geschwindigkeit reduziert.

Heatsinks könnt ihr je nach Größe und Qualität für etwa 5 bis 25€ bekommen. Ihr müsst dabei aber darauf achten, dass der gewählte Heatsink nicht zu groß ist, um in die PS5 zu passen. Hier ein paar passende Beispiele: