PS5 Pro jetzt 160€ günstiger: So könnt ihr euch die High-End-Konsole zum Top-Preis schnappen!

Für kurze Zeit könnt ihr euch die PS5 Pro jetzt zum Top-Preis im Refurbished-Angebot sichern.

Alle jene unter euch, die darauf warten, die PS5 Pro möglichst günstig abstauben zu können, sollten sich mal dieses aktuelle Angebot bei eBay ansehen: Dort bekommt ihr die leistungsstarke Konsole gerade refurbished in hervorragendem Zustand für nur 639,90€. Somit spart ihr rund 160€ im Vergleich zum UVP der PS5 Pro als Neuware. Hier geht’s direkt zum Deal:

Verkäufer ist der auf generalüberholte Geräte spezialisierte Händler Favorio, dessen Rezensionen auf eBay zu 99,6 Prozent positiv sind, und das bei 1,3 Millionen verkauften Artikeln. Um die Seriosität des Angebots braucht ihr euch also keine Sorgen zu machen. Der Deal hat zwar keine offizielle zeitliche Begrenzung, die verfügbare Menge ist bei solchen Refurbished-Angeboten aber stets eng begrenzt. Deshalb dürfte die PS5 Pro schon bald ausverkauft sein.

Was bedeutet „refurbished“ bei der PS5 Pro?

Die PS5 Pro aus dem Refurbished-Angebot dürftet ihr von Neuware kaum unterscheiden können.

„Refurbished“ beziehungsweise „generalüberholt“ bedeutet im Allgemeinen, dass es sich bei einem Gerät nicht um Neuware, sondern um Gebrauchtware handelt, die aber vom Hersteller oder vom Händler überprüft und wiederaufbereitet (also eventuell gereinigt, repariert oder auch neu verpackt) wurde.

Im Fall der PS5 Pro handelt es sich laut Angaben von Favorio um Warenrücksendungen oder Vorführgeräte, die allenfalls minimal benutzt wurden und leichte Gebrauchsspuren aufweisen können. Damit sind normalerweise geöffnete oder beschädigte Verpackungen, Fingerabdrücke oder nicht ordentlich aufgerollte Kabel gemeint. Der Konsole selbst dürftet ihr kaum anmerken, dass es sich nicht um Neuware handelt.

Lohnt sich die PS5 Pro wirklich?

Die PS5 Pro ist weit leistungsstärker als die PS5 Slim. Trotzdem lohnt sich ihr Preis nicht für jeden.

Ob sich der Kauf der PS5 Pro lohnt, hängt sehr davon ab, wie hoch eure Ansprüche an die Grafik und die Framerate eurer Spiele sind. Sony spricht von circa 40 Prozent mehr Leistung, ein Versprechen, dass die Konsole durchaus bei vielen Spielen einhalten oder sogar übertreffen kann. Vor allem dann, wenn ihr auf realistische Lichtspiegelungen per Raytracing steht, bietet euch die PS5 Pro dank neuer KI-Features eine Top-Performance.

Wer keine Kompromisse machen und PS5-Spiele unbedingt in ihrer bestmöglichen Form erleben will, sollte daher zur PS5 Pro greifen, zumal diese mit 2TB auch noch über den doppelten Speicherplatz der PS5 Slim verfügt. Allerdings ist der Preis der PS5 Pro schon recht hoch dafür, dass kein Disc-Laufwerk mitgeliefert wird. Diejenigen, deren Ansprüche nicht allzu hoch sind, sollten deshalb vielleicht doch lieber zur PS5 Slim greifen. Diese bekommt ihr in der Disc Edition bei Favorio aktuell gebraucht für 389€: