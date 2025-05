PS5 Pro im Angebot: Nur für kurze Zeit fast 160€ Rabatt auf die stärkste Konsole überhaupt sichern!

Die PS5 Pro könnt ihr euch gerade günstig im Angebot schnappen. Die Konsole könnte allerdings bald vergriffen sein.

Über eBay könnt ihr euch gerade die PS5 Pro refurbished zum Top-Preis im Sonderangebot schnappen. Ihr bekommt die Konsole ohnehin schon rund 130€ günstiger im Vergleich zum UVP bei Neuware. Wenn ihr den Code PERFECTEBAY4 verwendet, bekommt ihr aber sogar nochmal Extra-Rabatt obendrauf! Der Code gilt nur bis zum 14. Mai. Da die PS5 Pro jedoch sogar noch viel früher ausverkauft sein könnte, solltet ihr euch besser ein bisschen beeilen:

Verkäufer ist der auf B-Ware und Refurbished-Geräte spezialisierte Händler Favorio, der einen ausgezeichneten Ruf genießt. Seine Rezensionen auf eBay sind derzeit zu 99,6 Prozent positiv. Falls ihr trotzdem lieber zu Neuware greifen wollt, könnt ihr auch das tun und kommt dabei ebenfalls günstig weg. Beim eBay-Verkäufer Sbdirect24 gibt es nämlich aktuell rund 100€ Rabatt im Vergleich zum UVP, laut Vergleichsplattformen findet ihr nirgendwo einen besseren Preis:

Auch in diesem Fall könnte der Vorrat bald vergriffen sein. Bei solchen eBay-Angeboten sind nämlich zumeist nicht allzu viele Exemplare verfügbar.

Lohnt sich der Kauf der PS5 Pro?

Aus vielen PS5-Spielen könnt ihr mit der PS5 Pro deutlich mehr Leistung herausholen, darunter zum Beispiel Assassin's Creed Shadows.

Die PS5 Pro ist zwar viel teurer, aber eben auch deutlich leistungsstärker als die PS5 Slim. Im Schnitt liefert sie ungefähr 40 Prozent mehr Leistung, wobei der Wert von Spiel zu Spiel stark schwankt. Insbesondere Raytracing, das für realistische Lichtspiegelungen sorgt, funktioniert mit der PS5 Pro viel flüssiger. Wenn ihr eure PS5-Spiele also in ihrer schönsten Gestalt und so flüssig wie möglich erleben wollt, kann sich der Kauf lohnen.

Allerdings liefert auch die normale PS5 Slim bereits eine hohe Grafikqualität. All jenen, die nicht auf jedes Detail achten und die auch nicht empfindlich auf eine etwas niedrigere Framerate reagieren, dürfte die günstigere Konsole daher ausreichen. Am meisten lohnt die PS5 Slim sich aktuell, wenn ihr sie euch im Bundle mit dem Exklusivhit Astro Bot holt:

Was bedeutet „refurbished“ bei der PS5 Pro?

Der PS5 Pro aus dem Refurbished-Angebot dürfte kaum anzusehen sein, dass es sich nicht um Neuware handelt.

„Refurbished“ beziehungsweise „generalüberholt“ bedeutet generell, dass es sich bei einem Gerät nicht um Neuware, sondern um Gebrauchtware handelt, die aber vom Händler oder Hersteller überprüft und eventuell gereinigt, repariert und neu verpackt wurde. Im vorliegenden Fall handelt es sich laut Händler um ein Vorführgerät oder um eine Warenrücksendung.

Die PS5 Pro soll allenfalls minimal benutzt worden sein und sich in hervorragendem Zustand befinden. Damit meint Favorio in der Regel, dass die Verpackung beschädigt sein könnte, Kabel nicht mehr original aufgerollt sind oder irgendwo Fingerabdrücke zu sehen sein könnten. Der Konsole selbst dürftet ihr kaum ansehen, dass es sich nicht um Neuware handelt.