PS5 Pro jetzt im Angebot: Im großen Oster-Sale gibt's die leistungsstärkste Konsole gerade zum Top-Preis!

Die PS5 Pro könnt ihr euch gerade zum Top-Preis im Oster-Angebot schnappen.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos. Mehr Infos.

Bei eBay läuft gerade ein großer Oster-Sale, durch den ihr Extra-Rabatt auf teils ohnehin schon stark reduzierte Technik-Produkte bekommen könnt, wenn ihr den Code OSTERN25 verwendet. Das gilt auch für die erst Ende 2024 erschienene PS5 Pro, die ihr dadurch im Vergleich zum UVP stattliche 100€ günstiger bekommt, und zwar natürlich als Neuware. Laut Vergleichsplattformen gibt es die Konsole nirgendwo sonst so günstig. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Verkäufer ist der größere eBay-Händler Sbdirect24, der häufiger durch günstige Gaming-Angebote und insbesondere Konsolen auffällt. Seine Rezensionen sind derzeit zu 96,6 Prozent positiv, bei über 327.000 verkauften Artikeln. Alternativ könnt ihr dort übrigens auch die PS5 Slim Digital günstiger im Oster-Sale bekommen. In diesem Fall bezahlt ihr noch 368,95€ (UVP: 449,99€):

Der Oster-Gutschein bei eBay gilt theoretisch noch bis zum 16. April. Solche Konsolen-Angebote sind in der Regel allerdings sehr schnell ausverkauft, ihr solltet euch also besser nicht allzu viel Zeit lassen.

Lohnt sich die PS5 Pro?

Die PS5 Pro bietet in vielen Spielen deutlich mehr Leistung als die PS5 Slim.

Für alle, die ihre PS5-Spiele unbedingt in ihrer bestmöglichen Form erleben wollen, lässt sich diese Frage mit einem klaren Ja beantworten. Schließlich bietet die PS5 Pro im Vergleich zu normalen ungefähr 40% mehr Leistung (wobei diese Zahl je nach Spiel stark schwankt). Dadurch sind flüssigeres Spielen und eine noch größere Grafikpracht möglich. Insbesondere bei den Lichtspiegelungen durch Raytracing schneidet die PS5 Pro durch neue KI-Features stark ab.

Auf der anderen Seite ist die PS5 Slim sehr viel günstiger als die PS5 Pro und bietet dennoch tolle Grafik, mit der die Mehrheit der Spieler*innen zufrieden sein dürfte. Man sollte sich vor dem Kauf also gut überlegen, ob die eigenen Ansprüche tatsächlich so hoch sind, zumal die PS5 Pro trotz ihres hohen Preises noch nicht mal ein Disc-Laufwerk mitliefert. Wenn ihr eines wollt, müsst ihr es separat dazukaufen. Immerhin: Mit 2TB bietet die PS5 Pro doppelt so viel Speicher wie die PS5 Slim.