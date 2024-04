PS5 Pro Controller im Angebot: 100€ Rabatt auf tolle DualSense Edge-Alternative sichern!

Der Razer Wolverine V2 Pro PS5 Controller macht einiges (aber nicht alles) besser als der Sony DualSense Edge.

Wenn euch der gewöhnliche DualSense nicht gut genug ist und ihr nach einem hochwertigeren PS5-Controller sucht, der höchste Präzision für die optimale Leistung im Multiplayer bietet, hat Cyberport ein interessantes Angebot für euch. Dort bekommt ihr nämlich gerade den mit einer Menge Extratasten ausgestatteten Razer Wolverine V2 Pro mit über 100€ Rabatt im Angebot:

Damit ist der Razer Wolverine V2 Pro aktuell günstiger als Sonys eigener PS5 Pro Controller, der DualSense Edge, obwohl er diesem einiges voraus hat. Der DualSense Edge ist momentan laut Vergleichsplattformen am günstigsten bei Amazon, dort liegt er bei 219,99€:

Razer Wolverine V2 Pro PS5-Controller: Besser als der DualSense Edge?

Der PS5-Controller Razer Wolverine V2 Pro verfügt über vier programmierbare Tasten auf der Rückseite und über zwei zusätzliche Bumper neben L1 und R1.

Mecha-taktile Tasten: Der Razer Wolverine V2 Pro zeichnet sich vor allem durch seine sogenannten „mecha-taktilen“ Tasten aus, die hervorragend präzise reagieren und euch zudem durch ein Klickgeräusch, wie man es von einer mechanischen Tastatur kennt, eindeutiges Feedback geben. Damit können die Buttons des DualSense Edge nicht mithalten. Außerdem bekommt ihr beim Wolverine mehr Extra-Tasten, nämlich vier Paddles auf der Rückseite und zwei zusätzliche Bumper zwischen L1 und R1.

Trigger Stops & Akku: Natürlich bekommt ihr auch Trigger Stops, durch die ihr die Wege der Trigger verkürzen und so beispielsweise in Shootern schneller feuern könnt. Diese gibt's aber auch beim DualSense Edge, hier gibt es also keinen großen Unterschied. Beim Akku schneidet der Wolverine V2 Pro jedoch nochmals besser ab als der Konkurrent. Zwar sind seine 12 Stunden Laufzeit nicht allzu lang, aber immerhin besser als die 6 bis 7 Stunden, die der DualSense Edge liefert.

Präzision statt Immersion: Der Razer Wolverine V2 Pro hat aber auch Nachteile. So fehlen ihm mit dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern gerade die beiden Features, die den Sony DualSense zu etwas Besonderem machen. Der Razer Wolverine V2 Pro ist eben weniger darauf angelegt, ein immersives Spielerlebnis zu ermöglichen, sondern eher darauf, euch ein Maximum ein Präzision für optimale Leistung im Multiplayer zu liefern. Letzten Endes ist es daher eine Frage des Geschmacks, welchem Controller man den Vorzug gibt.

Weitere günstige Schnäppchen und spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: