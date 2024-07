PS5 Pro Controller im Angebot: Günstiger als der DualSense Edge, aber auch besser?

Bis Montag könnt ihr euch durch eine MediaMarkt-Aktion einen hochwertigen und vielseitigen PS5 Pro Controller günstig sichern.

Um den am 16. und 17. Juli stattfindenden Amazon Prime Day 2024 zu kontern, hat MediaMarkt schon vorab eine große Aktion gestartet, durch die ihr 15 Prozent Extra-Rabatt auf teils ohnehin schon deutlich reduzierte Artikel bekommt, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet.

So könnt ihr beispielsweise den PS5 Pro Controller Victrix Pro BFG günstig abstauben, der einiges besser macht als der DualSense Edge. Insgesamt bekommt ihr hier über 50€ Rabatt im Vergleich zum UVP, wodurch das Gamepad weit günstiger ist als Sonys eigener PS5 Pro Controller, obwohl ihr auf diesen ebenfalls 15% Rabatt bekommt.

Die Aktion endet am 15. Juli, der Controller könnte aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Falls ihr noch keinen Account bei myMediaMarkt habt, könnt ihr euch übrigens jederzeit schnell und kostenlos online anmelden und so von den Angeboten profitieren.

Modularer PS5 Pro Controller: Was kann der Victrix Pro BFG?

Durch den modularen Aufbau könnt ihr den PS5-Controller Victrix Pro BFG vielseitig anpassen.

Die vielleicht größte Besonderheit des Victrix Pro BFG ist sein modularer Aufbau, durch den einzelne Teile ausgetauscht oder gedreht werden können. So könnt ihr selbst darüber entscheiden, ob ihr die Sticks unten oder oben haben möchtet, ob ihr lieber ein tellerförmiges D-Pad oder ein klassisches Steuerkreuz habt oder ob ihr den rechten Stick durch zusätzliche Buttons im Stil eines Fightpads haben wollt.

Wie es sich für einen ordentlichen PS5 Pro Controller gehört, bekommt ihr zudem zusätzliche Tasten auf der Rückseite. Seitlich an den Griffen befinden sich jeweils zwei leicht erreichbare und programmierbare Paddles. Diese könnt ihr anstelle der Buttons auf der Vorderseite verwenden, sodass ihr den Daumen nicht mehr vom rechten Stick nehmen müsst. Zudem gibt es in fünf Stufen einstellbare Trigger Stops, die euch z.B. in Shootern schneller feuern lassen.

Natürlich könnt ihr zudem Feintuning per App betreiben und den Controller durch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten an eure Vorlieben anpassen. Diese reichen von der Belegung der Buttons über die Sensitivität der Sticks bis hin zu Soundeinstellungen für den Fall, dass ihr ein Headset an den Controller anschließt.

Wie bei anderen PS5 Pro Controllern werden auch beim Victrix Pro BFG zusätzliche Tasten und Trigger Stops geboten.

Ein weiterer Vorteil des Victrix Pro BFG ist, dass er im Gegensatz zum Sony DualSense Edge nicht nur mit PS5 und PC, sondern auch mit der PS4 kompatibel ist. Um ihn mit der alten Konsole verwenden zu können, müsst ihr nur den Schieberegler auf der Rückseite umstellen.

Es gibt aber auch Nachteile gegenüber dem DualSense Edge. So fehlen dem Victrix Pro BFG sowohl die adaptiven Trigger als auch das Rumble-Feature. Immerhin hält dafür der Akku sehr viel länger durch: Die Laufzeit ist mit 15 bis 20 Stunden mehr als doppelt so lang wie beim DualSense Edge, der schon nach 6 bis 7 Stunden schlapp macht, wenn man all seine Features nutzt.

Letztendlich hängt es von den eigenen Vorlieben ab, welcher Controller der bessere ist. Wer Wert auf Flexibilität und eine ordentliche Akkulaufzeit legt, ist beim Victrix Pro BFG besser dran. Der Sony DualSense Edge bietet euch durch die adaptiven Trigger und das haptische Feedback aber mehr Immersion.

Bei MediaMarkt könnt ihr den Victrix Pro BFG jetzt für nur 148,74€ (UVP 199,99€) im Angebot abstauben. Er ist damit deutlich günstiger als der Sony DualSense Edge, dessen Preis durch die 15 Prozent Extra-Rabatt von 239,99€ (UVP) auf 203,99€ sinkt.

Ihr wollt noch mehr günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: