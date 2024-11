PS5 Pro Controller im Black-Friday-Angebot: Jetzt 60€ Rabatt auf diesen DualSense Edge-Konkurrenten sichern!

Zum Start des Amazon Black Friday Sales könnt ihr euch einen PS5 Pro Controller mit einem ganz besonderen Feature günstig sichern.

Der Amazon Black Friday Sale 2024 hat begonnen und obwohl noch nicht alle PS5-Angebote direkt zum Start verfügbar sind (für Freitag hat Sony eine große Aktion angekündigt!), könnt ihr bereits einige Schnäppchen abstauben. So könnt ihr euch jetzt mit dem Victrix Pro BFG einen hochwertigen Pro Controller für PS5, der trotz des niedrigeren Preises einige Vorteile gegenüber dem DualSense Edge bietet, satte 60€ günstiger sichern:

Der Black Friday Sale bei Amazon läuft noch bis zum 2. Dezember. Ihr müsst aber damit rechnen, dass viele der besten Angebote schon lange vorher ausverkauft sein werden.

Was kann der günstige Pro Controller für PS5?

Der modulare Aufbau ist das auffälligste Feature des Victrix BFG Pro Controllers.

Das auffälligste Feature des Victrix Pro BFG ist sein modularer Aufbau, durch den ihr den PS5-Controller jederzeit an eure Vorlieben und das Spiel, das ihr gerade spielt, anpassen könnt. So könnt ihr etwa den linken Stick und das D-Pad die Position tauschen lassen oder auf der rechten Seite statt des Sticks ein Fightpad-Modul mit sechs Buttons einsetzen.

Ein gewichtiger Vorteil ist zudem die mehr als doppelt so lange Akkulaufzeit: Der Sony DualSense Edge hält nämlich in der Regel nur etwa 6 bis 7 Stunden durch - zu wenig für richtig lange Gaming-Sessions. Mit dem Victrix Pro BFG bekommt ihr immerhin 15 bis 20 Stunden Akku geboten, was selbst Gamern mit hoher Ausdauer reichen dürfte.

Natürlich findet ihr bei dem Victrix PS5-Controller auch die üblichen Features wie Trigger Stops und Extra-Tasten, die jeder gute Pro-Controller bietet.

Ansonsten bietet der Victrix Pro BFG natürlich all jene Extras, die man von einem ordentlichen PS5 Pro-Controller erwarten kann und die ihr auch beim DualSense Edge findet. So gibt es auf der Rückseite zusätzliche, programmierbare Tasten, durch die ihr euren Daumen nicht mehr so oft vom rechten Stick nehmen müsst. Mit den Trigger Stops könnt ihr die Wege der Trigger verkürzen, um schneller zu feuern. Durch die App könnt ihr unter anderem die Sensitivität der Sticks einstellen.

Der Victrix PS5-Controller hat jedoch auch Nachteile gegenüber dem DualSense Edge. Der größte besteht darin, dass er weder über das haptische Feedback noch über die adaptiven Trigger verfügt. Beide Features sind nämlich exklusiv Sony-Controller vorbehalten. Wenn ihr es vor allem auf maximale Immersion abgesehen habt, kann der DualSense Edge deshalb trotz allem der bessere Controller sein. Dafür ist der Victrix Pro BFG flexibler, viel günstiger und hält länger durch.

