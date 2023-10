Playstation 5 Controller ohne Drift: Die beste Alternative zum Dualsense Edge könnt ihr jetzt vorbestellen

Der Nacon Revolution 5 Pro Wireless Controller für PS5 erscheint noch diesen Monat und soll dem DualSense Edge Konkurrenz machen.

Schon am 27. Oktober erscheint mit dem Nacon Revolution 5 Pro ein neuer Pro Controller für die Playstation 5, der dem Sony DualSense Edge den Kampf ansagen will. Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr das kabellose High-End-Gamepad jetzt bereits vorbestellen, und zwar in einer weißen und in einer schwarzen Version:

Der Preis des Nacon Revolution 5 Pro liegt bei 229,99€ und damit knapp unter dem des Sony DualSense Edge, dessen UVP 239,99€ beträgt. Bei Amazon ist der Nacon Revolution 5 Pro im Moment übrigens noch nicht bestellbar, auch hier dürfte er aber in Kürze auftauchen.

Was bietet der Nacon Revolution 5 Pro PS5-Controller?

Der Nacon Revolution 5 Pro bringt neben zusätzlichen Tasten und Funktionen auch einiges an Zubehör mit.

Kein Stick Drift mehr: Der Nacon Revolution 5 Pro ist ein Wireless Controller, der neben der PS5 auch mit PS4 und PC kompatibel ist. Laut Nacon sollen zu seinen größten Vorteilen die Analogsticks mit Hall-Effekt zählen, durch die Stick Drift vermieden und zudem die Lebensdauer deutlich erhöht wird. Außerdem soll der Akku etwas länger durchhalten als der des DualSense Edge und ihr könnt sogar per Bluetooth Headsets oder Kopfhörer anschließen.

Trigger Stops & Zusatztasten: Wie es sich für einen Pro Controller gehört, gibt es natürlich auch Trigger Stops, die euch beispielsweise in Shootern schneller feuern lassen. Die Regler dafür finden sich auf der Unterseite, neben weiteren Reglern und Buttons, die euch beispielsweise zwischen verschiedenen Profilen wechseln lassen. Seitlich an den Griffen bekommt ihr zudem vier leicht erreichbare Zusatztasten geboten.

Anpassbar: Der Nacon Revolution Pro wird mit einer ganzen Menge austauschbarer Teile geliefert, beispielsweise mit Sticks in verschiedenen Größen und Thumb Grips. In die Griffe lassen sich je nach Bedarf drei verschiedene Gewichte einbauen, damit der Controller besser in der Hand liegt. Nacon spricht von insgesamt mehr als 60 Anpassungsmöglichkeiten. Eine Tasche für den Controller und das Zubehör wird ebenfalls mitgeliefert.

