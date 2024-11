PS5 Pro: Diese 55 Spiele könnt ihr ab Donnerstag in einer verbesserten Pro-Version zocken

Die PS5 Pro bekommt zum Launch 56 Spiele, die in einer technisch verbesserten Version erscheinen.

Bevor die PS5 Pro am 07. November an den Start geht, hat Sony eine Liste mit all den Spielen veröffentlicht, die eine technisch verbesserte Enhanced-Version spendiert bekommen.

Was sind Enhanced-Versionen? Alle Enhanced-Spiele bekommen einen dedizierten PS5 Pro-Patch, der wie am Beispiel von Final Fantasy 7 Rebirth einen ordentlichen Grafik-Boost verspricht oder aber die Framerate deutlich nach oben schraubt. Die Enhanced-Version ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem automatischen Boost-Modus der PS5:

Mehr zum Thema PS5 Pro verbessert 8.500 PS4/PS5-Spiele und das bewirkt der Boost von Dennis Michel

Alle Enhanced-Versionen zum Launch der PS5 Pro

In der Liste findet ihr lediglich die Spiele, die bereits zum Launch eine Enhanced-Version spendiert bekommen. Davon ab wird das Portfolio die kommenden Wochen noch weiter aufgestockt. Welche Spiele zu einem späteren Zeitpunkt verbessert auf PS5 Pro kommen, könnt ihr im verlinkten Artikel nachlesen.

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Assassin's Creed Mirage

Baldur's Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon's Souls

Diablo 4

Dragon Age: The Veilguard

Dragon's Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarok

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Lords of the Fallen (2023)

Madden NFL 25

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA 2K25

No Man's Sky

Palworld

Paladin's Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

Mehr zum Thema Die offizielle Leistungsdaten für PS5 Pro-optimierte Spiele von Chris Werian

Die technischen Änderungen der Enhanced-Versionen

Viele Entwickler haben zudem in den vergangenen Wochen bereits enthüllt, welche technischen Verbesserungen die Enhanced-Versionen bringen. So bekommt beispielsweise Stellar Blade einen 4K-Modus mit freigeschalteter Framerate, sowie einen High-Framerate-Modus mit ca. 80 fps.

Auch Dragon Age: The Veilguard profitiert unter anderem in beiden Grafik-Modi von einer verbesserten Auflösung sowie mehr Grafikdetails. Eine vollständige Liste mit allen Verbesserungen der Enhanced-Versionen haben wir euch oben verlinkt.

Im offiziellen Video von Sony seht ihr ebenfalls noch einmal die Verbesserungen der Enhanced-Versionen:

1:24 PS5 Pro - Trailer stellt Enhanced-Games vor, um uns die Power-Konsole schmackhaft zu machen

Autoplay

Wie geht's auf GamePro mit der PS5 weiter? Hardware-Experte Chris hat Sonys neues Konsolen-Flaggschiff seit Ende letzter Woche im Testbüro und wird euch in Kürze verraten, was ihm beim Zocken so alles aufgefallen ist.

Welches Enhanced-Spiel werdet ihr direkt zum Launch der PS5 Pro zocken?