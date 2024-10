PS5 Pro Enhanced Games - Alle bekannten Spiele, die einen Pro-Patch bekommen

Nicht nur The Last of Us Part 2 bekommen einen PS5 Pro Enhanced-Patch, sondern viele weitere Titel.

Update vom 21. Oktober: Weitere Spiele hinzugefügt, die die PS5 Pro unterstützen.

Endlich wissen wir's, die PS5 Pro kommt im November 2024! Laut Sony soll es sich bei dem Mid Gen-Modell um die schnellste PlayStation handeln, die je gebaut wurde. Mehrere Games sollen zum Launch einen kostenlosen PS5 Pro Enhanced-Patch erhalten und damit noch einmal besser aussehen und flüssiger laufen als auf der Standard-PS5 bzw. PS5 Slim.

Hier listen wir alle bislang bestätigten Spiele mit Enhanced-Label für euch auf:

Alan Wake 2

Apex Legends

Assassin's Creed: Shadows

Bad Cheese NEU

cyubeVR (PSVR 2)

Demon's Souls

Diablo 4 und Diablo 4: Vessel of Hatred

Dragon Age: The Veilguard

Dragon's Dogma 2

Dwarf Journey

Dynasty Warriors: Origins

EA Sports College Football 25

EA Sports FC 25

Empire of the Ants

Enlisted

F1 24

Final Fantasy 7 Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarok

Gran Turismo 7

Hitman: World of Assassination NEU

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR Mirage (PSVR 2)

Lies of P

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Madden NFL 25

Marvel Rivals

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man 2

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Monster Hunter Wilds

Mortal Kombat 1

My Little Universe

Naraka: Bladepoint

No Man's Sky

Outbreak: Shades of Horror Chromatic Split

Pro Baseball Spirits 2024-2025

Quantum Error NEU

Ratchet & Clank: Rift Apart

Redacted

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil Village

Retrieval

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Sanguis Luna NEU

Spine: This is Gun Fu

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Outlaws

Stellar Blade

Subside (PSVR 2)

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals NEU

The First Descendant

The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 2 Remastered

The Midnight Town Stories: Adam's Diary

Towers of Aghasba

UFC 5 NEU

Unreal Kingdoms

Until Dawn

Warfame

War Thunder

Wolverine

World of Warships: Legends

Wie viele PS5 Pro Enhanced-Spiele wird es geben? Sony verkündet, dass es zum Launch der PlayStation 5 Pro circa 50 Spiele geben wird, die einen Enhanced-Patch erhalten, aktuell sind schon 63 Spiele bekannt.

Werden die PS5 Pro Enhanced-Patches etwas kosten? Nein, oben genannte Spiele erhalten ein kostenloses Update.

Die PS5 Pro erscheint am 7. November. Alle Infos zum Mid Gen-Modell (technische Spezifikationen und mehr) findet ihr übrigens in unserer unten verlinkten Übersicht:

Auf welche Verbesserungen können wir uns bei den PS5 Pro Enhanced Games freuen?

Endlich 60 fps! PS5-Exclusives wie The Last of Us Part 2 Remastered, Marvel's Spider-Man 2 oder Ratchet & Clank: Rift Apart sollen dank Enhanced-Patch in ihren Qualitätsmodus 60 fps statt den gewohnten 30 fps erreichen. Einige PS5 Pro Enhanced Titel sollen sogar in 120 fps laufen.

1:24 PS5 Pro - Trailer stellt Enhanced-Games vor, um uns die Power-Konsole schmackhaft zu machen

Das Open World-Spiel Horizon Forbidden West soll dank Enhanced-Update in 4K und 60 fps laufen. Zusätzlich dazu wird Aloys Abenteuer dank zusätzlicher Grafikdetails (zum Beispiel bei Darstellung von Haut und Haaren) sowie zusätzlicher Raytracing-Effekte aufgehübscht.

Technische Details der PS5 Pro im Überblick: bis zu 45 Prozent mehr Leistung 67 Prozent mehr Compute Units im Grafikprozessor 28 Prozent schnellerer Arbeitsspeicher

bis zu 200 Prozent mehr Ray-Tracing-Leistung

Es gibt aber noch etliche weitere Details zu Pro-Patches, die für einen riesigen Grafik-Boost wie bei F1 24 und Final Fantasy 7 Rebirth sorgen, bei manchen Spielen jedoch nur kleinere Anpassungen vornehmen. Hier findet ihr alle aktuellen Daten dazu:

PS5 Pro bringt zudem Game Boost

Nicht verwechseln: Neben den PS5 Pro Enhanced Games gibt es noch Spiele, die von 'PS5 Pro Game Boost' profitieren.

Was ist der Unterschied zwischen Enhanced Games und Game Boost? Während Enhanced Games einen separaten PS5 Pro-Patch bekommen, profitieren alle Spiele mit instabilen (oder freigeschalteten) Framerates sowie dynamischen Auflösungen vom PS5 Game Boost.

Diese Titel müssen nicht extra für die PS5 Pro optimiert werden bzw. es braucht keinen Patch. Laut Sony sollen 8500 abwärtskompatible PS4- und PS5-Titel vom Game Boost Gebrauch machen.

Kurzum: Es wird also versprochen, dass PS4- und PS5-Spiele dank Game Boost insgesamt besser laufen und besser aussehen als auf der Standard-PS5. Der PS5 Game Boost ist damit vergleichbar mit dem Boost-Modus der PS4 Pro. Wie groß die technischen Unterschiede dann ausfallen, werden wir sehen, wenn wir das Gerät unter die Lupe nehmen.

Holt ihr euch die PS5 Pro? Und welche Spiele wollt ihr als erstes auf dem Konsolen-Upgrade zocken?