PS5 Pro: Ex-Sony-Mitarbeiter äußert sich zur verbesserten Konsole

Wenn Sony seiner Strategie treu bleibt, dürfte früher oder später eine PS5 Pro ins Haus stehen. Während die PS4 Pro drei Jahre nach dem Launch des PS4-Basismodell erschien, sollen wir dieses Mal aber wohl nicht so lange darauf warten müssen. Zumindest behauptet das Chris Grannell, ein ehemaliger Game Designer von Sony.

Kommt die PS5 Pro schon 2022?

Die PlayStation 5 ist noch nicht einmal auf dem Markt und trotzdem gibt es schon Gerüchte über ein PS5 Pro-Modell. Diese resultieren nicht nur aus einem Patent, sondern kommen auch durch einen Ex-Mitarbeiter zustande. Während in einem Twitter-Thread über die PS5 diskutiert wurde, ging Chris Grannell auf die PS5 Pro ein, die seiner Aussage zu entnehmen nicht nur als sicher gilt, sondern wohl auch gar nicht so lange auf sich warten lässt:

"Es ist sicherlich ein Risiko und ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt. PS5 Pro kommt früher als die Leute denken."

2023 oder 2022? Die PS5 erscheint hierzulande am 19. November 2020. Nehmen wir den gleichen zeitlichen Abstand wie bei der noch aktuellen Generation an, dann müsste die PS5 Pro im November 2023 erscheinen. Berücksichtigen wir dabei Grannells Aussage, könnte der Release vielleicht sogar noch in 2022 passieren, was sich zum dortigen Weihnachtsgeschäft durchaus anbieten würde.

Welche technischen Verbesserungen wären naheliegend?

Sony könnte eine PS5 Pro unter anderem mit einer bessere GPU und CPU ausstatten und die SSD erweitern. Vielleicht passiert das sogar im Zusammenhang mit einer PSVR 2? Andererseits ist fraglich, wie sehr sich ein Hardware-Upgrade lohnt. Albert Penello, der ehemalige Marketing-Chef bei Xbox, hält technische Updates der PS5 und Xbox Series X zumindest nicht für notwendig, was unter anderem mit 8K zu tun hat:

Glaubt ihr, dass Sony eine PS5 Pro auf den Markt bringen wird? Und falls ja, wann erscheint sie eurer Meinung nach und wie könnte sie technisch verbessert werden?