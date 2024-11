PS5 Pro Release: Die neue Konsole ist da und erfüllt Sonys Versprechen – Hier könnt ihr sie noch kaufen!

Die PS5 Pro ist erscheint am Donnerstag. Wenn ihr jetzt bestellt, könnt ihr noch diese Woche losspielen.

Jetzt ist der Release-Termin endlich da: Ab dem 7. November könnt ihr die PS5 Pro offiziell kaufen! Sonys neue High-End-Konsole, die deutlich mehr Power bietet als die bisherigen Modelle, ist unter anderem bei Amazon sofort verfügbar, sodass ihr sie noch in dieser Woche in den Händen halten und eure PS5-Spiele in der bestmöglichen Qualität spielen könnt:

Neben Amazon könnt ihr die neue Konsole natürlich auch bei anderen Shops kaufen. Hier eine Auswahl:

PS5 Pro: Wie gut ist Sonys High-End-Konsole wirklich?

Die PS5 Pro ist zwar größer als die PS5 Slim, aber noch immer kleiner und schlanker als die Original-PS5.

Die PS5 Pro ist eine deutlich leistungsstärkere Version der PS5, laut Sony sollte die neue Konsole rund 45 Prozent mehr Frames pro Sekunde schaffen. In unserem Test hat sich gezeigt: Das waren nicht nur leere Versprechen! In manchen Spielen haben wir sogar bis zu 55 Prozent mehr FPS gemessen.

Allerdings gelingt das nicht immer: Gerade bei CPU-intensiven Spielen muss man sich manchmal auch mit nur 15 bis 20 Prozent mehr zufriedengeben. Dabei ist auch zu beachten: Die Unterschiede könnten noch größer ausfallen, wenn mehr Patches zur PS5 Pro-Optimierung von Spielen erschienen sind. Diese standen im Test teilweise noch nicht zur Verfügung. Mehr erfahrt ihr hier:

Auch wenn die höhere Leistungsfähigkeit sicherlich das Hauptargument für den Kauf der PS5 Pro ist, bietet die neue Konsole noch weitere Vorteile. So bekommt ihr jetzt eine SSD mit 2 TB Speicherplatz. Bei der PS5 Slim war es nur 1 TB, bei der Original-PS5 sogar nur 825 GB. Außerdem gibt es ein neues Feature namens PSSR, das sogar die Grafik alter PS4 Spiele deutlich verbessert.

Die PS5 Pro bringt in vielen großen AAA-Spielen einen deutlichen Leistungssprung.

Der Kollege Chris Werian, der die PS5 Pro vorab ausführlich testen konnte, ist auch deswegen begeistert, weil die PS5 Pro trotz des starken Leistungsanstiegs sehr leise läuft und sich zudem der Energiebedarf kaum von dem einer normalen PS5 unterscheidet. Die PS5 Pro brauchte im Test sogar etwas weniger Energie als die Original-PS5, wenn der Leistungsmodus aktiviert war. Im Grafikmodus, der für die bestmögliche Optik sorgt, war es nur unwesentlich mehr.

