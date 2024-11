PS5 Pro: Sony gönnt euch dieses Mal richtig viel Speicher - ihr könnt mehr von der SSD nutzen

Die SSD der PS5 Pro ist nicht nur größer – ihr könnt auch prozentual mehr Platz nutzen.

Das Embargo für Testberichte zu Sonys neuer PlayStation 5 Pro sind gefallen. Und die liefern unter anderem wichtige Erkenntnisse zur technischen Performance, dem Stromverbrauch sowie der Laufstärke des Systems. Außerdem offenbaren sie ein unerwartetes Detail zur verbauten SSD.

Denn das mit 2 TB deutlich mehr Speicher zur Verfügung stehen würde, war bereits bekannt. Dass davon aber auch prozentual mehr Speicher wirklich nutzbar ist, überrascht. Im Review von Techradar wird dies erwähnt und unser Tester Chris bestätigt es in seiner Analyse:

94,5% des SSD-Speichers der PS5 Pro sind tatsächlich nutzbar

Demnach stehen bei der PS5 Pro 1,89 TB tatsächlich nutzbarer Speicher zur Verfügung, also etwa 94,5% der angegebenen 2 TB-Größe. Bei der Basis-PS5 lag dieser Wert dagegen lediglich bei 81%, dort konnten 667 GB der insgesamt 825 GB großen SSD tatsächlich belegt werden.

Dieser Screenshot aus dem Dashboard zeigt den tatsächlich nutzbaren SSD-Speicherplatz.

Dafür, dass ihr nicht die volle SSD-Kapazität nutzen könnt, gibt es es vor allem zwei Gründe:

Temporäre Daten: Wie jede andere Konsole benötigt auch die PS5 Pro Platz für das Betriebssystem und temporäre Daten. Diese werden auch auf der SSD gespeichert und fallen in den Bereich "Andere". Umrechnung in Gibibyte: Der Begriff "Gigabyte" ist geläufig, allerdings wäre eine "Gibibyte" (GiB)-Angabe genauer. Computersysteme nutzen nämlich das Binärsystem, weswegen es einen anderen Umrechnungsfaktor gibt – zuungunsten der Speichergröße

Diesen Umrechnungsfaktor sowie Annahmen zur Cache-Größe der PS5 Pro hatten wir im September dazu verwendet, um den nutzbaren Speicherplatz der neuen Konsole zu prognostizieren – und kamen dabei auf einen Wert von 1,76 TB.

Der tatsächliche Wert fällt also etwas größer aus. Auch dafür kann es mehrere Gründe geben, etwa einen kleineren Cache oder eine andere Größe der Speicherbausteine. So oder so ist es eine gute Nachricht, denn Spiele werden auch zukünftig nicht kleiner.

Sollte der im Vergleich zur Basis-PS5 deutlich größere SSD-Speicher irgendwann voll sein, könnt ihr ihn übrigens auch bei der PS5 Pro relativ unkompliziert erweitern.

Die PS5 Pro kommt am 7. November 2024 auf den Markt, der UVP des Geräts beträgt 799,99 Euro an. Sony gibt für das System bei klassischem Rendering eine Mehrleistung von 45 Prozent und bei Ray-Tracing ein Plus von 200 bis 400 Prozent an. Das Gerät ist zudem Wi-Fi 7-tauglich und unterstützt alle bisherigen PS5-Peripheriegeräte.

Ein paar Gigabyte hin oder her – hättet ihr lieber ein Disc-Laufwerk oder findet ihr den größeren internen Speicher besser?