PS5 Pro im Top-Angebot: MediaMarkt haut die Konsole ab heute richtig günstig raus!

Durch den neuen MediaMarkt-Sale könnt ihr euch jetzt die PS5 Pro günstig schnappen, trotz Sonys Preiserhöhung.

MediaMarkt startet um 20 Uhr heute Abend einen großen Sale, durch den ihr einen Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast das gesamte Sortiment bekommt, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet. Per App könnt ihr die Angebote sogar jetzt schon abstauben. Mit dabei ist zum Beispiel die begehrte High-End-Konsole PS5 Pro, die ihr euch durch den Sale rund 144€ günstiger schnappen könnt:

Falls euch die PS5 Pro trotz des Mehrwertsteuer-Rabatts noch zu teuer ist, könnt ihr euch stattdessen die PS5 Slim Digital Edition im Angebot sichern. Diese gibt es ohnehin schon rund 100€ günstiger im Vergleich zum aktuellen UVP, durch die MediaMarkt-Aktion kommen noch einmal rund 80€ Rabatt obendrauf. Auch das Bundle mit einem zweiten DualSense PS5-Controller bekommt ihr zu einem guten Preis:

Natürlich könnt ihr durch den Mehrwertsteuer-Sale bei MediaMarkt noch viele weitere Technik-Deals günstig abstauben, darunter beispielsweise 4K-Fernseher, Handys und sogar die Nintendo Switch 2. Der Sale läuft prinzipiell bis Montag. Da die besten Angebote schon viel früher weg sein dürften, solltet ihr jedoch besser nicht bis zur letzten Minute warten. Hier findet ihr die Sale-Übersicht:

PS5 Pro im MediaMarkt-Angebot: Lohnt sich der Deal?

Einen besseren Deal mit der PS5 Pro gibt es derzeit nicht. Ob er sich lohnt, hängt dennoch davon ab, wie wichtig euch die bestmögliche Grafik ist.

Sony hat den Preis der PS5 Pro und PS5 Slim erst im April um 100€ erhöht. Um den besten Deal aller Zeiten handelt es sich bei dem aktuellen Angebot aus dem MediaMarkt-Sale deshalb nicht, um den aktuell besten Deal allerdings schon: Laut Vergleichsplattformen gab es Sonys High-End-Konsole seit dem 15. April bei keinem größeren Händler in Deutschland auch nur annähernd so günstig.

Da es selbst zu den letzte Woche gestarteten Days of Play kaum Sonderangebote gab, noch nicht einmal von Sony selbst, rechnen wir auch in den nächsten Monaten nicht mit viel besseren Deals. Wenn ihr die PS5 Pro haben wollt, solltet ihr daher besser jetzt zuschlagen:

Ob sich der Aufpreis für die PS5 Pro im Vergleich zur PS5 Slim lohnt, ist jedoch eine andere Frage. Denn zwar liefert die PS5 Pro viel mehr Leistung (im Schnitt etwa 40 Prozent). Wenn euch grafische Details wie Lichtspiegelungen per Raytracing oder eine möglichst hohe Framerate gar nicht so wichtig sind, dürftet ihr jedoch auch mit der PS5 Slim zufrieden sein, die im MediaMarkt-Sale immerhin rund 337€ günstiger ist: