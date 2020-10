PS5 vs. PS4: Sony geht von erfolgreicherem Launch aus

Die PlayStation 4 hat sich direkt nach dem Launch am 15. November 2013 sehr gut verkauft. Sony will mit der PS5 auf diesem Erfolg aufbauen und zum Start der neuen Konsolengeneration noch mehr Einheiten verkaufen, als sie es mit dem Vorgängermodell geschafft haben. Dass das auch klappt, davon geht der PlayStation-CEO Jim Ryan fest aus.

Sony zeigt sich optimistisch bei der PS5

In einem Interview mit Naver sprach Ryan vor allem über die PS5 im Zusammenhang mit Korea. Er machte aber auch eine allgemeingültige Aussage zur PS5, in der er von einem sehr guten Verkaufsstart ausgeht:

"Wir glauben, dass sich die PS5 im ersten Geschäftsjahr häufiger verkaufen wird als die PS4 im ersten Geschäftsjahr nach der Einführung."

Verkaufsstarke PS4: Zahlen nannte Ryan hier nicht, aber die PS4 verkaufte sich nach Release bis April 2014 bereits über 7 Millionen Mal. 2019 knackte die Konsole die 100 Millionen Auslieferungen und Anfang dieses Jahres lagen die Verkäufe bei rund 106 Millionen. In diese Fußstapfen zu treten ist nicht unmöglich, aber mit der PS4 hat Sony gut vorgelegt.

Wie erfolgreich die PS5 zum Start sein wird, muss sich nicht nur durch die gestärkte Xbox-Konkurrenz zeigen. Auch die Covid-19-Pandemie und andere Faktoren spielen da mit rein. Es gab beispielsweise Gerüchte über Produktionsprobleme und folglich weniger verfügbare PS5-Konsolen, was Sony aber bereits dementiert hat.

Vielmehr versuchten sie die PlayStation-Fans zu beruhigen, dass es zum Start genug Exemplare geben werden. Wobei sich das für diejenigen, die beim Vorverkauf leer ausgingen, weniger danach anfühlen dürfte.

In diesem Fall haben wir ein paar Tipps für euch, wie es vielleicht doch nicht rechtzeitig klappt:

Die PlayStation 5 erscheint in Europa am 19. November 2020, während sie in anderen Ländern bereits am 12. November startet.

Was glaubt ihr, wie gut wird sich die PS5 zu Beginn verkaufen? Wird sie erfolgreicher als die PS4?