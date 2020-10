Auf der PlayStation 5 werden wir dank Abwärtskompatibilität 99 Prozent der PS4-Titel spielen können. Eines der wenigen Spiele, das nicht auf der PS5 läuft, ist dagegen DWVR von Mad Triangles. Wo das Problem genau liegt, ist dem Entwickler selbst noch nicht ganz klar, aber er arbeitet daran, den Ego-Shooter für PlayStation VR durch einen Patch doch noch für die PS5 kompatibel zu machen.

DWVR-Entwickler will Problem fixen

Dass wir fast alle PS4-Spiele auch auf der PS5 spielen können, ist an sich eine gute Nachricht. Dennoch ist es ärgerlich, dass ein paar Titel von der Abwärtskompatibilität ausgenommen sind. Der Entwickler von DWVR will sich damit nicht zufriedengeben und erklärte auf Reddit, dass er bereits an einen Patch für den VR-Shooter arbeitet, damit er doch noch auf der PS5 läuft:

Link zum Reddit-Inhalt

Problem noch unbekannt: Allerdings wisse er noch nicht wirklich, wo das Problem genau liegen soll, da die Unreal Engine, auf der DWVR basiert, sonst gut funktioniere:

"Ich kann nicht wirklich ins Detail gehen. Das Spiel startet aus irgendeinem Grund nicht auf der PS5. Ziemlich seltsam, da ich die Unreal Engine wie so viele andere Spiele nutze, die gut funktionieren."

Dennoch will sich der Entwickler bemühen das Problem zu lösen. Im besten Fall sogar noch rechtzeitig zum Releaser der PS5. Außerdem erklärte er, dass er ebenfalls prüfen will, ob DWVR dann den Boost-Modus der PS5 nutzen kann, der das Spiel durch eine höhere Framerate nochmal verbessern würde.

Wer DWVR nicht kennt, kann sich in diesem Trailer einen Eindruck vom PS VR-Spiel machen:

Link zum YouTube-Inhalt

Hoffen wir, dass der Entwickler das Problem fixen kann. Das würde uns nicht nur ein Spiel mehr auf die PS5 bringen, sondern wäre auch ein gutes Zeichen dafür, dass vielleicht auch die restlichen Spiele nachträglich kompatibel gepatcht werden können.

Glaubt ihr, dass Mad Triangles es schafft, DWVR kompatibel zu patchen? Und denkt ihr, dass sich so vielleicht auch die restlichen Spiele fixen lassen?