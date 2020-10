PS5-Abwärtskompatiblität: Diese PS4-Spiele laufen nicht auf der Konsole

Sony Next Gen-Konsole PS5 wird neben Spielen für das neue System auch eine Abwärtskompatibilität zur PS4 bieten. Wie schon seit längerer Zeit bekannt ist, soll der Großteil der über 4000 Spiele umfassenden PS4-Bibliothek mit der PS5 kompatibel sein.

Welche PS4-Titel nicht darunter fallen, also entsprechend nicht abwärtskompatibel auf der PS4 sind, hat Sony jetzt auf einer entsprechenden Support-Seite bekannt gegeben.

Liste aller nicht kompatiblen PS4-Titel

Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume One

DWVR

Hitman Go: Definitive Edition

Joe's Diner

Just Deal With It!

Robinson: The Journey

Shadow Complex Remastered

Shadwen

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

We Sing

Ihr seht: Der überwältigende Teil aller PS4-Titel wird auf der neuen Konsole spielbar sein. Die oben genannten Spiele sollen zukünftig im PS Store mit einem "Nur auf PS4 spielbar"-Hinweis markiert werden.

Sony schließt Probleme beim Abspielen nicht aus

Auch wenn die grundsätzliche Kompatibilität der PS4-Bibliothek sichergestellt sein sollte, weist die Support-Seite auf mögliche Ausnahmen hin:

"[...] manche Funktionalitäten, die auf der PS4 verfügbar waren, können nicht auf PS5-Konsolen verfügbar sein. Außerdem können manche PS4-Spiele beim Abspielen auf PS5-Konsolen Fehler aufweisen oder unerwartetes Verhalten zeigen. "

Weitere Details werden nicht genannt, die generelle Warnung deutet aber an, dass diese möglichen Fehler zumindest in der Theorie alle PS4-Spiele betreffen könnte.

Mehr Infos zur Abwärtskompatiblität

Die PS5 erscheint am 19. November in Europa. Bereits eine Woche vorher erfolgt der Launch in Japan und den USA. Erst kürzlich hatte Sony ein Teardown-Video veröffentlicht, in dem einige neue Details der PS5 ans Licht kamen, unter anderem, wo der Slot für zusätzliche SSDs versteckt ist.