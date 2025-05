PS5-Rennspiel im Angebot: Diese realistische Simulation ist leider die letzte ihrer Art!

Fans realistischer Rennsimulationen sollten sich den letzen Teil dieser Reihe nicht entgehen lassen.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade den jüngsten und leider auch letzten Teil einer seit fast 25 Jahren laufenden Rennspielreihe für PS5 im Angebot schnappen. Die realitätsnahe Rennsportsimulation bekommt ihr dort gerade 60 Prozent günstiger im Vergleich zu ihrem Preis im PlayStation Store. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Wie üblich macht Amazon keine Angaben zur Dauer des Angebots. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

PS5-Rennspiel im Sale: Das letzte Highlight einer großen Sportsimulationsreihe

Es geht hier um EA Sports WRC (das im PS Store inzwischen EA Sports WRC 24 genannt wird), den jüngsten Teil der WRC-Reihe, die im Jahr 2001 gestartet und Ende April 2025 von Electronic Arts offiziell eingestellt wurde. Wie seine Vorgänger hat sich auch das letzte, von Codemasters entwickelte Spiel der Serie einer möglichst authentischen Nachbildung des World Rally Championships verschrieben.

Eigentlich war EA Sports WRC als triumphaler Neustart der Reihe geplant und hat auch tatsächlich einige Verbesserungen gebracht: Der Wechsel zur Unreal-Engine hat das Rennspiel nicht nur optisch aufgemöbelt, sondern auch längere Etappen von bis zu 30 km ermöglicht. Außerdem gab es beim Realismus der Fahrphysik erhebliche Fortschritte, vor allem hinsichtlich der Auswirkungen des Wetters und der Beschaffenheit des Bodens.

In EA Sports WRC bekommt ihr es mit den verschiedensten Wetterverhältnissen zu tun und diese werden noch authentischer simuliert als in den Vorgängern.

Auch der Umfang kann sich diesmal sehen lassen: Insgesamt bekommt ihr 200 Etappen an 17 verschiedenen Schauplätzen geboten, die vom verschneiten Schweden bis zu den Steppenlandschaften Kenias reichen. Obendrein stehen euch über 70 verschiedene, bis ins Detail nachgebildete Wagen zur Verfügung, die aus mehreren Jahrzehnten Rallyesport-Geschichte stammen.

Durch den sogenannten Builder-Modus könnt ihr sogar euren eigenen Wagen entwerfen und bis ins letzte Detail an eure Vorlieben anpassen. Natürlich gibt es auch wieder einen Karriere- und einen Championship-Modus, in denen ihr in den Klassen WRC, WRC2 und Junior-WRC antreten könnt. Außerdem könnt ihr im Moments-Modus Highlights aus 50 Jahren WRC-Geschichte nachspielen oder euch im Multiplayer für bis zu 32 Personen online mit anderen messen.