PS5-Reveal im Livestream - Heute Abend: Alle Spiele, Trailer & mehr

Endlich ist es soweit! Nach der Verschiebung des erstens Termins wird Sony heute, am 11. Juni um 22 Uhr das große PS5-Event abhalten. Im Livestream sollen die Spiele im Vordergrund stehen, die wir Ende des Jahres zum PlayStation 5-Release spielen können werden. Aber auch das PS5-Design selbst könnte enthüllt werden.

Wie üblich könnt ihr den Livestream auf allen offiziellen PlayStation-Kanälen verfolgen. Auf Twitch seid ihr ebenso dabei wie auch auf YouTube. Letzteren Stream haben wir hier auch gleich für euch eingebunden.

Kleine Info: Sony hat bekannt gegeben, dass der Livestream in 1080p und 30fps ausgestrahlt wird und damit nicht repräsentativ für die Performance von PS5-Spielen ist. Allerdings soll es im Anschluss auch alle Gameplay-Videos in 4K-Auflösung geben.

PS5 auf der PS4: Wer möchte, darf den PS5-Reveal aber auch auf seiner PS4 verfolgen. Dafür müsst ihr einfach nur in die "Event"-Sektion eurer Konsole springen und euch für das entsprechende Event anmelden. Via Auto-Join-Funktion könnt ihr dann direkt zum Beginn in den Stream springen.

TIP: You can watch the upcoming PlayStation 5 event from your PS4.



Head over to the "events" tab. Sign up and select "auto-join at start time."



Not long to go. The Future of Gaming. #PS5 #PlayStation5 pic.twitter.com/T1m5G2thNX