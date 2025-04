PS5-Rollenspiel aus 2024 um mehr als die Hälfte reduziert: Dieser traumhaft schöne Fantasy-Geheimtipp ist jetzt unglaublich günstig!

Wer Lust auf eine Reise durch eine bunte, märchenhafte Spielwelt hat, kommt mit diesem Fantasy-Rollenspiel für PS5 auf jeden Fall auf seine Kosten.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein erst im Herbst 2024 erschienenes PS5-Rollenspiel günstig im Angebot sichern: Auf das Fantasy-Abenteuer, das euch durch eine märchenhafte Spielwelt führt, bekommt ihr aktuell stolze 57 Prozent Rabatt! So günstig gab es das Spiel hierzulande laut Vergleichsplattformen bislang noch nie (von Import-Versionen abgesehen). Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Es könnte also jederzeit enden. Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, gibt es bei Amazon übrigens noch ein zweites, erst im Dezember 2024 erschienenes PS5-Rollenspiel günstiger. Den um 42 Prozent reduzierten Geheimtipp findet ihr hier:

Märchenhaftes Fantasy-Abenteuer alter Schule: Das bietet das PS5-Rollenspiel aus 2024

6:47 Visions of Mana im Trailer

Autoplay

Es geht hier um Visions of Mana. Dieses setzt rund 18 Jahren nach dem letzten Teil endlich die berühmte Mana-Reihe fort, welche mit Secret of Mana eines der großen Rollenspiel-Highlights der 90er geliefert hat. Visions of Mana zeichnet sich dabei vor allem durch das tolle Artdesign seiner zauberhaften Spielwelt aus, durch das man das Gefühl bekommt, durch ein lebendiges Märchenbuch zu reisen.

Um eine Open World im strengen Sinne handelt es sich übrigens nicht, jedoch besteht Visions of Mana aus weitläufigen Regionen, die euch mehr als genug Freiraum lassen, um ihre Geheimnisse auf eigene Faust zu erforschen. Während eurer etwa 30 bis 50 Stunden langen Reise werdet ihr von einer Story geführt, die leider etwas klischeehaft geraten ist, aber durch herzerwärmende Momente und sympathische Charaktere punkten kann.

Visions of Mana ist landschaftlich abwechslungsreich und punktet durch wunderschönes Artdesign.

Was das Gameplay angeht, setzt Visions of Mana wie schon Secret of Mana vor über 30 Jahren auf ein Echtzeit-Kampfsystem. JRPG-typisch zieht ihr mit einer Gruppe von Charakteren ins Gefecht. Zwischen diesen könnt ihr im Kampf frei wechseln und vom Einsatz von Kombos und Zaubern zur Stärkung des eigenen Teams und Schwächung der Gegner profitieren. Zu Beginn wirkt das System noch recht simpel, doch im Spielverlauf entfaltet es mehr und mehr Komplexität.

Den derzeitigen Preis im Amazon-Angebot ist Visions of Mana jedenfalls zweifellos wert, und zwar vor allem dann, wenn ihr nach einer traditionellen JRPG-Erfahrung sucht oder schlicht Lust habt auf eine bunte und märchenhafte Fantasy-Welt statt auf ein düsteres Rollenspiel im Witcher-Stil.