Dieses PS5-Rollenspiel ist Verzweiflung in Spielform: Düsteres Soulslike jetzt günstig sichern!

Wenn ihr nach einer echten Herausforderung sucht oder euch einfach nur gerne selbst quält, seid ihr bei diesem Action-Rollenspiel richtig.

Gerade könnt ihr euch ein großes Action-Rollenspiel aus dem letzten Jahr günstig für PS5 schnappen. Das bockschwere Soulslike, das einiges anders macht als andere Vertreter des Genres, bekommt ihr jetzt bei Amazon im Sonderangebot. Ihr bezahlt dort aktuell nur noch rund 21€ für eine Sonderedition, die euch neben dem Hauptspiel auch noch die große Erweiterung und das schicke Steelbook mitliefert. Hier findet ihr das Schnäppchen:

Das Angebot soll noch bis zum 20. Juni laufen, könnte aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch viele weitere PS5-Spiele im Sonderangebot, einige der Top-Deals laufen jedoch nur noch bis zum 10. Juni. Wenn ihr noch einen Blick auf die günstigen Spiele werfen wollt, solltet ihr das also möglichst bald tun:

Knallhartes Soulslike-Experiment: Das ist das günstige Action-Rollenspiel für PS5!

Elden Ring Nightreign ist sogar noch gnadenloser als das Original.

Wir sprechen hier von Elden Ring Nightreign, dem Spin-off zu From Softwares Soulslike-Meisterwerk, das zwar sowohl das düstere Artdesign der Spielwelt als auch das Kampfsystem des Originals übernimmt und auch weiterhin auf harte Bosskämpfe setzt, aber ansonsten vieles anders macht: Es handelt sich um eine ungewöhnliche Mischung aus Roguelike-, Survival- und Soulslike-Rollenspiel, in der ihr drei Tage in der feindseligen Fantasy-Welt überleben müsst.

Tagsüber müsst ihr dabei möglichst schnell euren Charakter verbessern und nach guter Ausrüstung sichern, denn am Ende des Tages wartet ein besonders harter Bosskampf auf euch, den ihr ohne gute Vorbereitung kaum überstehen werdet. Da die Spielwelt ähnlich wie in einem Battle Royale mit der Zeit immer kleiner wird, müsst ihr ohnehin stets in Bewegung bleiben. Der Schwierigkeitsgrad ist sehr hoch, selbst im Vergleich zum normalen Elden Ring, und richtet sich klar an Soulslike-Veteranen.

9:33 Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je!

Autoplay

Zum Release hat und Elden Ring Nightreign geradezu zur Verzweiflung gebracht, insbesondere der Singleplayer schien noch schlecht ausbalanciert und schlicht unfair. Das hat sich aber durch Updates stark gebessert. Inzwischen ist Nightreign zwar noch immer knallhart, aber fair. Außerdem wurden eine Menge Extra-Inhalte hinzugefügt, die vor allem das Endgame spannender machen und die Langzeitmotivation erhöhen. Ihr bekommt jetzt also ein viel besseres Spiel zum viel günstigeren Preis.

Die Seekers Edition, die ihr bei Amazon im Angebot abstauben könnt, liefert euch neben dem Steelbook und dem digitalen Artbook auch den großen, kostenpflichtigen DLC The Forsaken Hollows mit. Die Erweiterung bietet zwei neue Charakterklassen (den Scholar und den Undertaker), zusätzliche Bosse und Gegnertypen sowie ein neues Shifting Earth Event namens „The Great Hollow“, das euch in Höhlen voller leuchtender Kristalle schickt.