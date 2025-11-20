Läuft gerade Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je!
Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je!

8 Aufrufe

Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je!

Dennis Müller, Samara Summer
20.11.2025 | 18:30 Uhr

Mit Elden Ring: Nightreign hat Entwickler FromSoftware mal was ganz Neues gewagt. Statt der gewohnten Souls-Kost hat uns das Studio diesmal ein Koop-Roguelike mit einer guten Prise Battle Royale vorgesetzt.

Und als wir uns das Ergebnis im Mai zum ersten Mal angeschaut haben, haben wir vor allem eines gesehen: jede Menge Potenzial. Das wurde aber bei Weitem nicht voll ausgeschöpft und deswegen stellen wir uns jetzt die Frage, was sich in den knapp 6 Monaten nach Release getan hat.

Falls ihr euch auch noch mal unserern Test anschauen wollt, den wir passend zum Video um stolze 10 Punkte aufgewertet haben, findet ihr diesen hier. 

Habt ihr Nightreign zu Release gezockt und verfolgt, was sich während der letzten Monate getan hat?
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je! Video starten   9:33

vor 59 Minuten

Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je!
Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt Video starten   1:53

vor einer Woche

Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt
Ein Souls-Spiel wie Elden Ring: Nightrein gab es noch nie! Video starten   39:33

18.12.2024

Ein Souls-Spiel wie Elden Ring: Nightrein gab es noch nie!
Elden Ring Nightreign enthüllt 7. Klasse und Solaire-Skin in neuem Overview-Trailer Video starten   10:06

02.05.2025

Elden Ring Nightreign enthüllt 7. Klasse und Solaire-Skin in neuem Overview-Trailer
Video-Tests

Video-Tests
995 Videos

Zum Kanal
Elden Ring: Nightreign

Elden Ring: Nightreign

Genre: Rollenspiel

Release: 30.05.2025 (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer Video starten   1:28

vor 10 Stunden

Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer
Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2 Video starten   1:44

vor 2 Tagen

Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2
ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden Video starten   1:06:34

vor 4 Tagen

ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden
Umfangreicher Ghost of Yotei-Patch angekündigt und das steckt drin Video starten   1     1:31

vor einem Tag

Umfangreicher Ghost of Yotei-Patch angekündigt und das steckt drin
Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor Video starten   1:30

vor 7 Stunden

Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor
Record of Ragnarok - Trailer zum Start der dritten Staffel auf Netflix Video starten   1:56

vor einem Tag

Record of Ragnarok - Trailer zum Start der dritten Staffel auf Netflix
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je! Video starten   9:33

vor einer Stunde

Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je!
Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay Video starten   6:03

vor einer Stunde

Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay
Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor Video starten   1:30

vor 7 Stunden

Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor
Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer Video starten   1:28

vor 10 Stunden

Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer
Umfangreicher Ghost of Yotei-Patch angekündigt und das steckt drin Video starten   1     1:31

vor einem Tag

Umfangreicher Ghost of Yotei-Patch angekündigt und das steckt drin
Record of Ragnarok - Trailer zum Start der dritten Staffel auf Netflix Video starten   1:56

vor einem Tag

Record of Ragnarok - Trailer zum Start der dritten Staffel auf Netflix
Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser? Video starten   11:43

vor 2 Tagen

Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser?
Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2 Video starten   1:44

vor 2 Tagen

Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2
ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden Video starten   1:06:34

vor 4 Tagen

ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden
Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor Video starten   4     7:31

vor 5 Tagen

Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor
So gut kann kein anderes Spiel Geschichten erzählen! Video starten   1   10:40

vor 5 Tagen

So gut kann kein anderes Spiel Geschichten erzählen!
Solo Leveling: Karma zeigt erstes Gameplay zum Spiel und Jinwoo mit seiner mächtigen Schattenarmee Video starten   1:16

vor 6 Tagen

Solo Leveling: Karma zeigt erstes Gameplay zum Spiel und Jinwoo mit seiner mächtigen Schattenarmee
mehr anzeigen