PS5-Rollenspielhit im Angebot: Eines der besten Exklusivspiele 2024 mit 92 Punkten auf Metacritic günstig schnappen

Eine riesige Spielwelt, eine spannende Story und ein tolles Kampfsystem: Dieses PS5-Rollenspiel bietet alles, was es braucht, um sich den Winter hindurch hineinzuvertiefen.

Auf der Liste der besten exklusiven PS5-Spiele des Jahres 2024 steht Astro Bot mit einem internationalen Wertungsschnitt von 94 Punkten auf Metacritic zwar auf Platz 1. Nur knapp dahinter folgt aber ein großer Rollenspielhit, der es auf immerhin 92 Punkte gebracht hat. Dieses epische Abenteuer mit mehr als 100 Stunden Spielzeit könnt ihr euch aktuell günstig im Sonderangebot sichern, bei MediaMarkt gibt es stattliche 56 Prozent Rabatt:

MediaMarkt macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal gilt. Der Preis kann sich also jederzeit ändern. Alternativ findet ihr das Angebot auch noch bei Saturn.

Das bietet das epische PS5-Rollenspiel aus 2024

Es geht hier um Final Fantasy 7 Rebirth, den Anfang des Jahres erschienenen zweiten Teil der Rollenspielklassiker-Neuauflage. Während wir in Teil 1 des Remakes noch in der Metropole Midgar eingeschlossen waren, werden wir nun endlich hinaus in die riesengroße und weitgehend offene Welt (ein paar Areale öffnen sich uns erst im Spielverlauf) entlassen.

Diese Welt wird auf dem höchsten AAA-Niveau in Szene gesetzt und bietet wunderschöne Landschaften, die wir aufgrund ihrer Weitläufigkeit nicht nur zu Fuß, sondern auch mithilfe verschiedener Fahrzeuge oder auf den ikonischen Chocobos reitend erkunden. Dabei wird uns sogar sehr viel mehr geboten als im Original, weil die leeren Flächen zwischen den Hauptschauplätzen mit zusätzlichen Sehenswürdigkeiten, Schätzen und Bosskämpfen gefüllt wurden.

In Final Fantasy 7 Rebirth dürft ihr mit eurer Party endlich raus ins Freie und die wunderschönen Landschaften genießen.

Dadurch bekommt ihr ein umfangreiches Abenteuer, das euch über 100 Stunden unterhalten dürfte, sofern ihr auch einige der Nebenaufgaben macht. Dass sich das Rollenspiel trotzdem nicht zu lange anfühlt, liegt sowohl an der spannenden und sinnvoll erweiterten Geschichte als auch am Kampfsystem, das im Vergleich zum Original viel mehr Wert auf schnelle Action legt. Trotzdem seid ihr noch immer im Team unterwegs und könnt Angriffe eurer Charakter sogar kombinieren, wodurch taktischer Tiefgang ins Spiel kommt.

Alles in allem ist Final Fantasy 7 Rebirth ein AAA-Meisterwerk, das Rollenspielfans auf jeden Fall spielen sollten. Gerade zum aktuellen Angebotspreis ist es eine klare Kaufempfehlung. Um die komplexe Story zu verstehen, wäre es allerdings besser, wenn ihr vorher mit dem Final Fantasy 7 Remake schon den ersten Teil der Geschichte gespielt hättet.