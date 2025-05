Episches Fantasy-Abenteuer für PS5 im Angebot: Diesen Rollenspielhit aus 2024 gibt’s jetzt 64% günstiger!

Wenn ihr dutzende Stunden in einer wunderschönen Fantasy-Welt verbringen wollt, ist dieses PS5-Rollenspiel genau das Richtige für euch.

Bei Amazon könnt ihr gerade eines der Top-Rollenspiele aus 2024, das in unserem GamePro-Test 92 Punkte abgestaubt hat, günstig für PS5 im Sonderangebot abstauben. Im Vergleich zum UVP bekommt ihr stolze 64 Prozent Rabatt auf das umfangreiche AAA-Spiel, das im letzten Oktober erschienen ist. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Laut Amazons Angaben auf der Shopseite handelt es sich übrigens um ein „befristetes Angebot“. Auch wenn Amazon keine konkreten Angaben zur Dauer des Deals macht, solltet ihr deshalb damit rechnen, dass er nur für ein paar Tage verfügbar ist, falls es nicht sogar schneller ausverkauft ist.

Eine epische Reise durch eine wundervolle Fantasy-Welt

Landschaftlich hat Dragon Age: The Veilguard einiges zu bieten.

Es geht hier um Dragon Age: The Veilguard, Biowares großes Rollenspiel, das zwar umstritten ist, uns im Test aber vollkommen überzeugen konnte. Das liegt natürlich nicht zuletzt an der hohen Produktionsqualität und der wunderschönen Spielwelt, die uns von dicht besiedelten Großstädten über idyllische Wälder und sonnige Sandstrände bis hin zu finsteren Dungeons und gruseligen Geisterdörfern führt.

Dragon Age: The Veilguard wirkt dabei zunächst bunter und stellt uns auch nicht vor so viele schwere moralische Entscheidungen, wie wir es von den Vorgängern und insbesondere vom ersten Teil gewohnt sind. Trotzdem gibt es noch immer düstere Orte, die schonungslose Geschichten erzählen, und auch die Hauptstory, die zunächst noch etwas schwer in Fahrt kommt, zieht zum Ende hin deutlich an und kann noch eine erstaunliche Schwere entwickeln.

Bis dahin habt ihr allerdings eine weite Reise vor euch, denn Dragon Age: The Veilguard bietet je nach Spielweise rund 60 bis 100 Stunden Spielzeit. Dass das Rollenspiel bis zum Schluss nicht langweilig wird, verdankt es unter anderem seinem neuen Kampfsystem, welches das schon immer eher mäßig gelungene Taktik-Gameplay durch schnelle Action ersetzt. Trotzdem gibt es noch immer taktischen Tiefgang, nur steckt dieser jetzt in der effizienten Zusammenstellung und Weiterentwicklung unserer Heldengruppe.

Dass Dragon Age: The Veilguard trotzdem nicht jedem gefällt, ist verständlich. Schließlich hat sich das Spiel ziemlich weit von den Wurzeln der Reihe entfernt und der buntere Stil ist generell Geschmackssache. Wer sich aber einfach nur auf eine epische Reise durch eine faszinierende Fantasy-Welt begeben will und kein neues Dragon Age: Origins erwartet, wird bei The Veilguard hervorragend bedient.