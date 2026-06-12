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PS5-Shooterhit kostet im PS Store 80€ - Amazon haut das Spiel für 23€ raus!

Gerade könnt ihr euch eines der erfolgreichsten PS5-Spiele überhaupt zum Top-Preis im Sonderangebot schnappen, den Actionhit bekommt ihr im Vergleich zum UVP gute 71% günstiger!

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GamePro Deals
12.06.2026 | 16:02 Uhr


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Die Vielfalt der Schauplätze dieses Shooterhits ist beeindruckend, sowohl im Single- als auch im Multiplayer. Die Vielfalt der Schauplätze dieses Shooterhits ist beeindruckend, sowohl im Single- als auch im Multiplayer.

Gerade könnt ihr euch eines der meistverkauften PS5-Spiele überhaupt, das laut Analysten mindestens in den Top 10 ist, wenn es nicht sogar ganz oben steht, günstig im Angebot sichern. Bei Amazon bekommt ihr den großen AAA-Shooter, der im PlayStation Store momentan noch immer 79,99€ kostet, aktuell schon für 22,95€ und somit 71% günstiger. Einen so guten Preis findet ihr derzeit laut Vergleichsplattformen bei keinem anderen großen Händler in Deutschland.

PS5-Actionhit jetzt zum Top-Preis abstauben!

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis kann sich also jederzeit ändern. Übrigens gibt es dort gerade noch einige weitere große PS5-Spiele günstiger. Hier eine kleine Auswahl:

Agenten-Thriller, Zombies & Multiplayer-Schlachten: Das ist der günstige Shooter-Hit!

Um filmreife Actionszenen ist dieser Shooterhit nicht verlegen. Um filmreife Actionszenen ist dieser Shooterhit nicht verlegen.

Es geht hier um Call of Duty: Black Ops 6, das laut Metacritic beste Call of Duty seit Black Ops 4 aus dem Jahr 2018. Insbesondere dann, wenn ihr mal wieder Lust auf eine ordentliche Singleplayer-Kampagne mit dem typischen CoD-Bombast habt, ist Black Ops 6 die bessere Wahl als der Nachfolger Black Ops 7 oder der Vorgänger Modern Warfare III, die in dieser Hinsicht eher schwach abschneiden.

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CoD: Black Ops 6 liefert euch eine Story im Stile eines Agenten-Thrillers, in der ihr zur Zeit des Golfkriegs in den 90ern eine gewaltige Verschwörung aufzudecken versucht. Große Literatur ist das alles natürlich nicht, aber ihr bekommt hier jede Menge filmreife Actionszenen und abwechslungsreiche, kreative Schauplätze geboten, darunter etwa ein Raubüberfall in einem Casino. Auch wenn die Kampagne kurz ist, kann sich zum jetzigen Sparpreis der Kauf schon allein für sie lohnen.

Video starten 14:12 Call of Duty: Black Ops 6 - Test-Video zur Singleplayer-Kampagne

Viel mehr Inhalt bietet Call of Duty: Black Ops 6 aber natürlich im Multiplayer, bei dem es keine großen Experimente wagt, sondern sich im Wesentlichen auf die Stärken der Vorgänger wie das hervorragende Gunplay und die vielfältigen Maps verlässt. Auch der auf Koop ausgelegte Zombie-Modus spielt sich in Black Ops 6 recht traditionell und linear. Zum Start gab es mit einer Gefängnisinsel und einer US-Kleinstadt zwei starke Maps, mittlerweile sind weitere Karten hinzugekommen.

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