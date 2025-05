PS5 Slim 190€ günstiger: Disc Edition der Konsole nur für kurze Zeit im Top-Angebot schnappen!

Wenn ihr schnell seid, könnt ihr euch jetzt die PS5 Slim Disc Edition zum Top-Preis schnappen!

Wenn ihr euch die PS5 Slim in der Version mit Disc-Laufwerk so günstig wie möglich schnappen wollt, findet ihr aktuell bei eBay ein echtes Top-Angebot. Dort könnt ihr die Konsole nämlich gerade refurbished in hervorragendem Zustand für nur 359,90€ (UVP bei Neuware: 549,99€) abstauben. Da derart günstige Refurbished-Angebote in der Regel sehr schnell ausverkauft sind, solltet ihr euch allerdings besser beeilen:

Verkäufer ist der größere Händler Favorio, der auf generalüberholte und gebrauchte Produkte spezialisiert ist und einen ausgezeichneten Ruf genießt. Seine Rezensionen auf eBay sind derzeit zu 99,4 Prozent positiv. Ihr könnt dem Angebot also vertrauen.

Was bedeutet „refurbished“ bei der PS5 Slim Disc Edition?

Der PS5 Slim aus dem aktuellen Angebot dürftet ihr kaum ansehen, dass es sich nicht um Neuware handelt.

„Refurbished“ beziehungsweise „generalüberholt“ bedeutet generell, dass es sich bei einem Produkt nicht um Neuware, sondern um wiederaufbereitete Gebrauchtware handelt. Die Produkte werden vom Händler oder Hersteller überprüft und je nach Bedarf gereinigt, repariert, mit neuem Zubehör ausgestattet und neu verpackt.

Bei den PS5-Konsolen im vorliegenden Fall handelt es sich laut Favorio um Warenrücksendungen oder Vorführgeräte, die allenfalls minimal benutzt wurden und leichte Gebrauchsspuren aufweisen könnten. Damit sind in der Regel Schäden an der Verpackung oder Fingerabdrücke gemeint. Der PS5 Slim selbst dürftet ihr kaum anmerken, dass es sich nicht um Neuware handelt.

Prinzipiell kann man die PS5 Slim auch in der Digital Edition kaufen und später mit einem Disc-Laufwerk aufrüsten. Bei einem so günstigen Preis ist es aber sinnvoll, direkt zur Disc Edition zu greifen.

Nur einen kleinen Haken gibt es bei der Sache: Das USB-Ladekabel des beiliegenden DualSense PS5-Controllers fehlt nämlich. Falls ihr also kein passendes Kabel zu Hause herumliegenden habt, müsst ihr hierfür noch einmal ein paar Euro extra investieren. Das ist im Vergleich zu den rund 190€ Ersparnis gegenüber dem UVP bei Neuware allerdings ein sehr geringer Preis.

