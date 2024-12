PS5 Slim mit 2 Controllern für 329,90€ im Angebot: So könnt ihr die Konsole zum absoluten Schnäppchenpreis kaufen!

Die PS5 Slim Digital Edition gibt's gerade generalüberholt mit zwei DualSense Controllern zum Schnäppchenpreis.

Wer möglichst günstig eine PS5 Slim abstauben will, sollte dieses Top-Angebot nicht verpassen: Über eBay könnt ihr die Konsole gerade generalüberholt zum Schnäppchenpreis abstauben! Wenn ihr den Rabattcode MC2024 verwendet, bezahlt ihr für das Bundle mit der PS5 Slim Digital Edition und zwei DualSense Controllern nur noch schlappe 329,90! Hier geht’s direkt zum Deal:

Das ist ein echter Hammerpreis, schließlich liegt der der UVP der Konsole mit nur einem Controller bei 449,99€ und der des Controllers bei 79,90€. Im Vergleich dazu spart ihr also rund 200€, was selbst für eine generalüberholte Konsole eine Menge ist. Ein offizielles Ablaufdatum für den Deal gibt es nicht, allerdings sind solche Refurbished-Angebote meist sehr schnell ausverkauft. Deshalb solltet ihr euch besser beeilen.

Verkäufer ist übrigens Favorio, ein auf generalüberholte Produkte spezialisierter, großer Händler mit mehr als 99 Prozent positiven Rezensionen auf eBay. Ihr könnt euch also darauf verlassen, dass das Angebot seriös ist und die PS5 Slim der Beschreibung entspricht. Geliefert wird laut Anbieter innerhalb einer Woche.

Günstige PS5 Slim: Was bedeutet „refurbished“ in diesem Fall?

Der PS5 Slim selbst dürftet ihr kaum anmerken, dass es sich um eine generalüberholte Konsole handelt. Das Ladekabel des Controllers fehlt allerdings.

„Refurbished“ oder „generalüberholt“ bedeutet im Allgemeinen, dass es sich bei einem Gerät nicht um Neuware, sondern um Gebrauchtware handelt, die aber vom Verkäufer oder Hersteller auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft und wiederaufbereitet - also eventuell gereinigt, repariert und neu verpackt - wurde.

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den PS5-Konsolen laut Favorio um Warenrücksendungen oder Vorführgeräte, die höchstens minimal benutzt wurden oder deren Verpackung schlicht schon einmal geöffnet wurde. Sie befinden sich in hervorragendem Zustand und weisen allenfalls leichte Gebrauchsspuren auf. Damit sind in der Regel Schäden an der Verpackung gemeint, die Konsole selbst hingegen dürfte von Neuware kaum zu unterscheiden sein.

Einen kleinen Haken hat die Sache allerdings: Das USB-Ladekabel für die DualSense-Controller fehlt! Falls ihr also kein entsprechendes Kabel zu Hause herumliegen haben solltet, müsst ihr also noch mal ein paar Euro extra investieren, um eines zu kaufen.

