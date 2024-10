PS5 Slim im Angebot: Weil MediaMarkt euch die Mehrwertsteuer schenkt, gibt’s die Konsole jetzt zum Top-Preis!

Die Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt ist eine hervorragende Gelegenheit, die PS5 Slim günstig abzustauben.

Ab 20 Uhr am 24.10. (oder ab 7 Uhr in der App) läuft ein riesiger MediaMarkt-Sale, durch den ihr Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast das gesamte Sortiment bekommt. Mit dabei ist auch jede Menge Gaming-Hardware und Konsolen wie die PS5 Slim, die ihr durch den Extra-Rabatt zum Spitzenpreis abstauben könnt. Falls das Angebot nicht vorher ausverkauft wir, gilt es bis 7 Uhr am Montagmorgen. Hier findet ihr es:

Bei der PS5 Slim mit Disc-Laufwerk sinkt der Preis von 549€ auf 461,35, womit die Konsole nochmal ein gutes Stück günstiger ist als in den großen Sony-Rabattaktionen der letzten Monate. Dass es die Konsole vor Weihnachten, etwa am Black Friday, noch zu einem viel besseren Preis geben wird, erscheint eher unwahrscheinlich. Bei der PS5 Slim Digital Edition zahlt ihr statt 449€ nur noch 377,31€.

Einzeln könnt ihr Disc-Laufwerke für die PS5 Slim derzeit nur schwer bekommen. Deshalb solltet ihr euch direkt beim Konsolenkauf überlegen, ob ihr eines haben wollt.

Welche der beiden Konsolen ihr kauft, solltet ihr euch übrigens vorher gut überlegen. Zwar lässt sich die PS5 Slim Digital Edition theoretisch auch im Nachhinein noch mit einem Disc-Laufwerk aufrüsten, in der Praxis sind diese Laufwerke aber momentan nahezu vollständig ausverkauft bzw. nur noch zu stark überhöhten Preisen zu bekommen. Mehr über den MediaMarkt-Sale mit tausenden weiteren Deals erfahrt ihr hier:

PS5 Slim vs. PS5 Pro: Welche Konsole sollte man kaufen?

Im November erscheint die PS5 Pro, die deutlich leistungsstärker sein soll als die PS5 Slim, aber auch viel teurer ist. Bei MediaMarkt könnt ihr die neue Konsole zwar bereits vorbestellen, von dem Extra-Rabatt der Mehrwertsteuer-Aktion ist sie allerdings ausgeschlossen. Ihr müsst also den vollen Preis von 799,99€ bezahlen:

Die PS5 Pro soll deutlich mehr Leistung bringen. Ob sie ihr Geld wirklich wert ist, hängt aber stark davon ab, was ihr wollt.

Laut Sony soll die PS5 Pro ungefähr 45 Prozent mehr Leistung bieten. Durch neue KI-Features sollen mit Raytracing sogar bis zu 200 Prozent mehr Leistung möglich sein. Falls ihr Grafik-Enthusiasten seid, die Wert auf möglichst realistische Lichtspiegelungen legen und zugleich eine hohe Framerate haben wollen, könnte sich die PS5 Pro daher trotz ihres stattlichen Preises lohnen.

Falls ihr beim Spielen gar nicht so sehr auf solche Dinge achtet, tut es jedoch auch die PS5 Slim. Schließlich ist auch diese noch immer eine leistungsfähige Konsole, die hübsche Grafik auf den Bildschirm zaubern kann. Bedenkt man, dass die PS5 Slim Digital aktuell nicht mal halb so viel kostet wie die PS5 Pro, obwohl letztere ebenfalls kein Disc-Laufwerk bietet, dürfte für die meisten von euch die PS5 Slim noch immer der bessere Deal sein.

Ihr wollt weitere günstige Angebote oder auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: