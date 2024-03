Nur für kurze Zeit: PS5 Slim Disc Edition mit 2 Controllern für nur 459€ schnappen!

Die PS5 Slim gibt's bei eBay gerade mit zwei DualSense Controllern zum absoluten Schnäppchenpreis, vermutlich aber nur für kurze Zeit.

Über eBay könnt ihr euch gerade ein Bundle mit der PS5 Slim Disc Edition und zwei DualSense Controllern für nur 459€ sichern! Auf der Shopseite wird euch zwar noch ein Preis von 509€ angezeigt, wenn ihr aber den Rabattcode OSTERN24 verwendet, könnt ihr euch noch 50€ Extra-Rabatt sichern. Hier kommt ihr direkt zum Angebot:

Ihr könnt übrigens auch noch eine alternative Version des PS5-Bundles bei eBay bekommen, das den DualSense PS5-Controller in Schwarz enthält. Händler ist in beiden Fällen Saturn. Um die Seriosität des Angebots braucht ihr euch also keine Sorgen zu machen.

PS5 Slim Bundle für 459€: Wie gut ist der Deal und wie lange dauert er?

Die PS5 Slim Disc Edition gibt's momentan auch mit nur einem Controller günstig bei eBay. Der Aufpreis für den zweiten DualSense lohnt sich aber.

459€ sind ein hervorragender Preis für das Bundle. Zwar gibt es die PS5 Slim derzeit auch einzeln günstig im Sonderangebot, der beste Einzelpreis liegt laut Vergleichsplattformen aber bei 440,95€ bei eBay (ebenfalls mit dem Gutscheincode OSTERN24, in diesem Fall beim eBay-Händler Sbdirect24). Ihr zahlt also nur gut 18€ Aufpreis für den zweiten DualSense Controller, was ein echtes Schnäppchen ist.

Lange wird das Angebot allerdings vermutlich nicht mehr verfügbar sein. Aktuell sind laut Shopseite von beiden Konsolenbundles nur noch jeweils 10 Exemplare auf Lager. Zwar besteht die Mögichkeit, das Saturn nochmal für Nachschub sorgt. Der eBay-Gutschein ist aber nur noch bis zum 27. März gültig. Spätestens am Mittwoch ist also Schluss mit dem Deal.

eBay-Gutschein OSTERN24: Weitere Oster-Angebote sichern

Durch den Oster-Gutschein bei eBay könnt ihr noch viele andere Gaming-Schnäppchen abstauben, zum Beispiel die Nintendo Switch im Ring Fit Adventure Bundle.

Durch den Gutscheincode OSTERN24 könnt ihr euch bei eBay derzeit übrigens noch tausende weitere Sonderangebote aus den verschiedensten Bereichen sichern, von Spielzeug über Reisegutscheinen bis hin zu E-Bikes. Auch aus dem Gaming-Bereich sind noch viele weitere Schnäppchen dabei. So gibt es unter anderem die Xbox Series X und die Nintendo Switch in der normalen und der OLED-Version günstiger. Den Überblick über die Deals findet ihr hier:

Der Gutscheincode OSTERN24 verschafft euch einen Extra-Rabatt von 10 Prozent auf oftmals ohnehin schon reduzierte Produkte, allerdings nur bis zu einem maximalen Rabatt von 50€. Der Gutschein ist zweimal pro Person einlösbar und bis 23:59 Uhr am 27. März gültig.

