PS5 Slim für Weihnachten sichern: Günstiger als jetzt im Black-Friday-Angebot wird die Konsole wohl nicht mehr!

Wenn ihr euch die PS5 Slim günstig für Weihnachten sichern wollt, jetzt jetzt der richtige Moment dafür.

Sony hat heute eine große Black-Friday-Aktion gestartet, durch die ihr euch die PS5 Slim gleich bei einer ganzen Reihe von Shops günstig im Angebot schnappen könnt, und zwar sowohl in der Digital Edition als auch in der Version mit Disc-Laufwerk sowie in einem brandneuen Fortnite-Bundle mit einigen Extras. Ihr findet die Angebote sowohl bei MediaMarkt als auch hier unter den PS5-Deals bei Amazon:

Im Fall des PS5 Slim Disc Edition Fortnite Bundles ist MediaMarkt bislang rund 6€ günstiger als Amazon, ansonsten liegen die beiden Händler gleichauf. Beide liefern versandkostenfrei. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich dabei übrigens um die letzte große PS5-Rabattaktion in diesem Jahr. Falls ihr euch die Konsole günstig zu Weihnachten schnappen wollt, solltet ihr diese Gelegenheit also besser nutzen!

Das PS5 Slim Fortnite-Bundle bietet 8 Zusatzinhalte im Wert von etwa 5.000 V-Bucks sowie 1.000 V-Bucks zur freien Verwendung. Im Spiel kosten 1.000 V-Bucks 8,99€. Prinzipiell könnt ihr die PS5 Slim übrigens auch einzeln ohne die Fortnite-Zusatzinhalte günstiger im Black-Friday-Angebot bekommen. Da sie dadurch trotzdem nicht günstiger wird, habt ihr aber nichts von dem Verzicht auf die Extras.

Lieber die günstige PS5 Slim oder doch die teure PS5 Pro kaufen?

Die PS5 Pro ist deutlich leistungsstärker als die PS5 Slim, der stattliche Aufpreis lohnt sich aber nicht für jeden.

Anfang November ist die neue PS5 Pro erschienen, die rund 45 Prozent mehr Leistung und mit 2TB doppelt so viel Speicherplatz bietet wie die PS5 Slim. Dafür ist sie mit einem UVP von 799€ allerdings auch mehr als doppelt so teuer wie die PS5 Slim Digital Edition im aktuellen Black-Friday-Angebot, und das, obwohl sie ebenfalls kein Disc-Laufwerk bietet.

Ob die neue Konsole diesen enormen Aufpreis wert ist, hängt ganz von euren Präferenzen und eurem Spielverhalten ab. Wenn ihr Grafik-Enthusiasten seid, die ihre Spiele so prachtvoll und zugleich so flüssig wie möglich genießen wollen, kann sich die PS5 Pro lohnen. Schließlich bietet diese gerade bei aktiviertem Raytracing einen enormen Leistungszuwachs, weil neue KI-Features bei der Berechnung der Lichtstrahlen helfen.

Falls ihr beim Spielen jedoch eher selten darauf achtet, wie realistisch Lichtspiegelungen dargestellt werden, und ihr auch nicht empfindlich darauf reagiert, ob die Framerate etwas höher oder geringer ausfällt, dürftet ihr auch mit der PS5 Slim sehr zufrieden sein und könnt so rund 440€ sparen. Schließlich ist auch diese Version der PlayStation 5 noch immer eine starke Konsole, die schicke Grafik und flüssiges Gaming bietet.

Ihr wollt noch mehr günstige Black-Friday-Angebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung entdecken? Dann solltet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder einen Blick auf diese Artikel werfen: