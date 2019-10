PS5: Machtkämpfe bei Sony machen die Branche nervös, sagt Insider

Shawn Layden war lange Zeit eines der bekanntesten PlayStation-Sprachrohre. Ihm verdanken wir zumindest teilweise die Öffnung des Konzerns in Sachen Crossplay der PS4 mit Xbox One, Switch und PC. Nun hat der Ex-Worldwide Studios-Chairman aber ziemlich überraschend das Unternehmen verlassen. Damit hat sich offenbar der anscheinend intern bei Sony stattfindende Machtkampf zwischen Shawn Layden und Jim Ryan entschieden.

Im Zuge der Globalisierung und Umstrukturierung Sonys sowie aufgrund des Konsolen-Übergangs zur PS5 machen sich Third Party-Publisher angeblich Sorgen. Das berichtet jedenfalls ein Insider, der direkte Kenntnis von den Angelegenheiten haben soll, gegenüber Gamedaily.

Darum geht's: Am Montag wurde ein Sony-Tweet veröffentlicht, in dem es heißt, dass Shawn Layden Sony den Rücken kehrt. Die Ankündigung erfolgte ohne großes Brimborium und kam einigermaßen überraschend. Hier könnt ihr euch den Text durchlesen.

It is with great emotion that we announce that Worldwide Studios Chairman Shawn Layden will be departing SIE. His visionary leadership will be greatly missed. We wish him success in future endeavors and are deeply grateful for his years of service. Thanks for everything, Shawn!