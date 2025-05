PS5-Soulslike im Angebot: Schöner als Elden Ring und jetzt auch spielerisch in Top-Form!

Dieses Soulslike-Spiel für PS5 nachzuholen, lohnt sich zum aktuellen Angebotspreis allein schon wegen der prachtvollen Grafik.

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt ein Soulslike-Spiel für PS5 im Sonderangebot schnappen, das mit der Grafikpracht seiner furchteinflößenden Spielwelt sogar Elden Ring in den Schatten stellt und sich nach dem letzten großen Update im April 2025 viel besser spielt als zum Release. Das wundervoll düstere Action-Rollenspiel könnt ihr euch jetzt für nur 19,99€ sichern:

Übrigens bekommt ihr bei Amazon aktuell auch noch viele weitere PS5-Spiele im Sonderangebot, darunter auch große First-Party-Hits wie Marvel’s Spider-Man 2 und Gran Turismo 7. Hier findet ihr die Übersicht:

2:17 Lords of the Fallen - Der Launch-Trailer zum Unreal Engine 5-Soulslike

Die Rede ist hier von Lords of the Fallen, womit natürlich die Neuauflage aus 2023 gemeint ist, die mit dem Original aus 2014 bis auf das grundlegende Soulslike-Gameplay kaum noch etwas gemein hat. Das neue Lords of the Fallen beeindruckt schon auf den ersten Blick schlicht durch seine Grafikpracht. Die düstere Spielwelt mit ihren halb verfallenen Ruinen und ihren Panoramen trostloser und dennoch wunderschöner Landschaften läuft selbst Elden Ring den Rang ab.

Spielerisch setzt Lords of the Fallen ganz Soulslike-typisch auf wuchtige Nahkämpfe und spektakuläre Bosse mit hohem Schwierigkeitsgrad, bringt aber auch eigene Ideen mit. So könnt ihr Feinden die Seele herausreißen. Da der Körper gezwungen ist, der Seele früher oder später zu folgen, könnt ihr sie so in Fallen und Abgründe locken.

Neben eindrucksvollen Landschaften hat Lords of the Fallen natürlich auch furchterregende Monster zu bieten.

Wenn ihr sterbt, werdet ihr außerdem nicht einfach zum letzten Lagerfeuer zurückversetzt, sondern findet euch in der Totenwelt wieder. In dieser besonders finsteren Parallelwelt könnt ihr euch den Weg zurück ins Leben erkämpfen, während Geister Jagd auf euch machen. Manchmal ist es sogar von Vorteil, in die Totenwelt zu wechseln, weil sich hier Geheimnisse und neue Wege finden, die in der Welt der Lebenden nicht existieren.

Das größte Problem von Lords of the Fallen war, dass es gerade in der Konsolen-Version zum Release mit Bugs und Performance-Problemen zu kämpfen hatte. Inzwischen sind allerdings Dutzende Patches erschienen und ein großes, finales Update auf die Version 2.0 im April 2025 hat zahlreiche Verbesserungen am Gameplay und neue Funktionen wie Shared Progress für den Koop-Modus geliefert. Dadurch ist das Spielerlebnis heute viel angenehmer als damals.