PS5-Speicher zum Bestpreis erweitern: Schnappt euch diese SSD mit 1TB für 59,90€ bei Amazon

Bei Amazon gibts die SSD Crucial P5 Plus mit 1TB jetzt günstig wie nie.

Eure PS5 braucht mehr Speicher? Kein Problem: Bei Amazon könnt ihr gerade die sehr gut für PS5 geeignete NVMe-SSD Crucial P5 Plus günstig im Sonderangebot bekommen. Für die Version mit 1TB Speicherplatz bezahlt ihr jetzt nur noch 59,90€. Laut Vergleichsplattformen gab es diese SSD bislang noch nie so günstig. Dieser Link bringt euch zum Angebot:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Möglicherweise ist der Händler nur mit Cyberport mitgezogen. Dort gibt es die Crucial P5 Plus gerade nämlich ebenfalls für 59,90€ im Sonderangebot, es kommen aber noch 4,99€ für den Versand dazu, falls ihr die SSD nicht bei einem Shop in eurer Nähe abholen könnt.

Was taugt die SSD Crucial P5 Plus für die PS5?

Mit bis zu 6.600 MB/s ist die Crucial P5 Plus bestens für die PlayStation 5 geeignet.

Mehr als schnell genug: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s ist die Crucial P5 Plus sehr gut für den Einsatz in der PS5 geeignet, die lediglich 5.500 MB/s benötigt. Zwar ist die Crucial P5 Plus damit etwas langsamer als beispielsweise die beliebte Samsung 980 Pro (max. 7.000 MB/s), in der Praxis fällt der Unterschied aber kaum auf. Falls ihr trotzdem lieber die schnellere SSD wollt, könnt ihr die Samsung 980 Pro mit 1TB für 68,99€ bei Amazon im Angbeot bekommen.

Kein Heatsink: In der von Amazon angebotenen Version verfügt die Crucial P5 Plus leider über keinen Heatsink. Zwar könnt ihr die SSD auch so in eurer PlayStation 5 verwenden, dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass es zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommt. Um das zu vermeiden, könnt ihr separat einen Kühlkörper dazukaufen. Hier eine kleine Liste mit Modellen, die die richtige Größe haben für die PS5 haben:

Weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming und Technik könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt in diesen Artikeln finden: