In den sogenannten Mindstars bei Mindfactory könnt ihr gerade die gut für PS5 geeignete SSD Samsung PM9A1 im Angebot bekommen. Für 1 TB Speicher zahlt ihr 129 Euro, besonders günstig (gerade im Vergleich zur sehr ähnlichen Samsung 980 Pro) ist aber die 2-TB-Version, die ihr schon für 229 Euro bekommt. Hier findet ihr die Deals:

Ein offizielles Ablaufdatum für die Angebote gibt es nicht, die Menge ist allerdings begrenzt. Von der 1-TB-Version hat Mindfactory aktuell (Stand 4. Februar, 12:40 Uhr) noch 43, von der 2-TB-Fassung 79 Exemplare vorrätig.

Was taugt die Samsung PM9A1 für die PS5?

Geschwindigkeit und Kompatibilität: Die Samsung PM9A1 ist eine der bekannteren ( und teureren) Samsung 980 Pro sehr ähnliche NVMe-SSD mit dem Formfaktor M.2 2280, die problemlos in die PS5 passt. Sie bietet eine maximale Lesegschwindigkeit von 7.000 MB/s und eine maximale Schreibgeschwindigkeit von gut 5.000 MB/s. Für die PS5 ist eine Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s nötig. Die Samsung PM9A1 ist also gut für die PS5 geeignet.

OEM-SSD: Der größte Unterschied zwischen der Samsung PM9A1 und der Samsung 980 Pro besteht darin, dass es sich bei der Samsung PM9A1 um eine OEM-SSD handelt. Das heißt: Sie ist eigentlich nicht zum direkten Verkauf an Endkunden, sondern für den Einbau in Komplettsysteme gedacht. Damit entfällt leider die Herstellergarantie (was den günstigeren Preis erklärt), es besteht aber natürlich die übliche gesetzliche Gewährleistung.

Firmware: Außerdem hatte die Samsung PM9A1 (wie übrigens auch die Samsung 980 Pro) im letzten Jahr ein Firmware-Problem, das zu langsameren Geschwindigkeiten führen konnte. Dieses ist inzwischen jedoch behoben, sodass ihr davon nichts mehr merken dürftet. Falls ihr doch noch eine Version mit alter Firmware bekommen solltet, findet ihr hier die aktuelle Firmware-Version.

Heatsink: Bei der angebotenen Version wird kein Kühlkörper mitgeliefert. Ihr solltet deshalb separat einen Heatsink kaufen und anbringen, da es sonst bei längeren Sessions zur Überhitzung der SSD kommen kann. Dabei müsst ihr aber darauf achten, dass der Heatsink auch in die PS5 passt. Hier eine kleine Auswahl an passenden Modellen:

159 6 Mehr zum Thema PS5-Speicher erweitern: Kompatible SSDs, Kühlkörper und alle Anforderungen