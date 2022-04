Bei Alternate gibt es gerade die PS5-taugliche SSD Crucial P5 Plus mit 1 TB Speicherplatz für 119,99 Euro im Angebot. Obwohl dazu noch 6,99 Euro Versandkosten kommen, ist das ein ziemlich günstiger Preis. Das gilt desto mehr, da ihr noch zwei passende Wärmeleitpads im Gesamtwert von 4,99 Euro als Beigabe dazubekommt. Zum Vergleich: In den Amazon Oster-Angeboten gibt es die Crucial PS Plus 1 TB gerade ebenfalls günstiger, dort ist sie mit 129,99 Euro aber trotzdem noch etwas teurer, und das ohne zusätzliche Wärmeleitpads.

Was taugt die Crucial P5 Plus für die PS5?

Geschwindigkeit: Die Crucial P5 Plus ist eine NVMe-SSD mit dem Formfaktor M.2 2280, die problemlos in die PlayStation 5 passt. Mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 6.600 MB/s ist sie auch schnell genug für den Einsatz in Sonys Konsole, die eine Lesegeschwindigkeit von wenigsten 5.500 MB/s erfordert. Die maximale Schreibgeschwindigkeit liegt bei etwa 5.000 MB/s, diese ist für den Einsatz in der PS5 aber von eher geringer Bedeutung.

Kühlung: Die beiden Wärmeleitpads von Cooler Master, die Alternate spendiert, sind zwar nicht die hochwertigste Art der Kühlung, sollten für den Einsatz in der PS5 aber trotzdem ausreichen. Ihr Vorteil ist zudem, dass sie vergleichsweise platzsparend sind. Das Problem mit hochwertigeren SSD-Heatsinks ist nämlich, dass viele davon gar nicht in die PS5 passen. Falls ihr jedoch eine hochwertigere Alternative für die Kühlung der SSD haben wollt, haben wir hier für euch ein kleine Liste mit in die PS5 passenden Kühlkörpern:

