Letzte Chance: PS5 Spider-Man 2 Limited Edition mit Spiel zum Bestpreis abstauben

Wenn ihr die PS5 Spider-Man 2 Limited Edition noch günstig abstauben wollt, habt ihr nicht mehr viel Zeit.

Nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen gibt es bei MediaMarkt und auch bei Saturn einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast alles, was unter anderem bei Konsolen wie der Nintendo Switch und der PlayStation 5 (die Xbox ist leider ausgeschlossen) zu sehr günstigen Preise führt. Wer sich ein ganz besonders schickes PS5-Modell sichern möchte, kann sich die Spider-Man 2 Limited Edition inklusive Spiel statt 659,99€ für nur 554,62€ holen:

Laut Vergleichsplattformen gab es diese PS5 Limited Edition bislang noch nirgendwo sonst so günstig. Falls euch der Preis trotzdem noch etwas zu hoch ist, könnt ihr auch die normale PS5 im Bundle mit Marvel’s Spider-Man 2 oder die Konsole einzeln sowie in verschiedenen anderen Bundles günstiger bekommen. Hier ein kurzer Überblick über die interessantesten Deals:

Die Übersicht über sämtliche Angebote der großen Mehrwertsteueraktion, zu denen beispielsweise auch 4K-Fernseher, Handys und Tablets gehören, findet ihr hier:

Was bietet die PS5 Spider-Man 2 Limited Edition?

Die PS5 Limited Edition zu Marvel's Spider-Man 2 bietet neben einem schicken Look auch das Spiel als Download-Code.

Technisch unterscheidet sich die Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition nicht von der normalen PS5 Disc Edition. Sie zeichnet sich aber durch ihren schicken Look in Schwarz und Rot aus, über den sowohl die Hülle der Konsole als auch der mitgelieferte Controller verfügt. Beide sind zudem mit einem großen, weißen Spider-Man-Symbol verziert.

Außerdem bekommt ihr Marvel’s Spider-Man 2 als Download-Code mitgeliefert. Der PS5-Exklusivtitel ist laut Testberichten eines der besten Open-World-Spiele aller Zeiten. Der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei beeindruckenden 91 Punkten. Auch wir waren begeistert, wie ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test nachlesen könnt:

