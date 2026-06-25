PS5-Spiel aus Deutschland: Hit mit 83 Punkten auf Metacritic jetzt richtig günstig schnappen!

So schön die Optik auch ist, die wahre Qualität dieses Spiels steckt im Gameplay.

Nur noch bis morgen könnt ihr euch einen der größten Hits aus Deutschland, den die letzten Jahre hervorgebracht haben, günstig im Sonderangebot sichern: Das prachtvolle Spiel gibt es jetzt nämlich in seiner PS5-Version, die auf Metacritic bei 83 Punkten steht, zum Top-Preis im Amazon Prime Day Sale. Noch günstiger ist es laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo zu finden:

Der Amazon Prime Day Sale läuft nur noch bis Freitag und endet pünktlich um Mitternacht. Da es neben dem deutschen Hit auch noch viele weitere PS5-Spiele im Angebot gibt, können wir euch nur wärmstens empfehlen, noch schnell einen Blick auf die Deals zu werfen, bevor sie verschwunden sind:

Eine prachtvolle Zeitreise: Das ist der PS5-Hit aus Deutschland!

Anno 117 entführt euch in eine malerische Version der römischen Antike.

Bei dem günstigen Hit aus Deutschland handelt es sich natürlich um Anno 117: Pax Romana, mit dem Ubisoft Mainz im letzten Jahr die römische Antike mit Prachtgrafik zu Leben erweckt hat. Nicht nur wird euch eine eindrucksvolle Aussicht über wunderschöne Landschaften und eindrucksvolle Bauwerke geliefert, auch aus der Nähe ist es ein Genuss, dem Treiben der Einwohner in den Straßen eurer Stadt zuzusehen.

Wie üblich in der Anno-Reihe handelt es sich um ein Aufbauspiel, in dem ihr eine Siedlung gründet und diese von ihren bescheidenen Anfängen bis hin zu einer reichen Großstadt führt. Dabei müsst ihr euch stets um das Wohl eurer Bürger kümmern, denn nur dann, wenn diese in höhere Schichten aufsteigen, könnt ihr neue Bauwerke auf höheren Entwicklungsstufen freischalten und hochqualifizierte Arbeitskräfte für anspruchsvolle Jobs finden.

28:30 Anno 117 ist nicht perfekt - kann es aber noch werden

Autoplay

An diesem Grundprinzip hat sich auch in Anno 117, in dem ihr in die Rolle eines römischen Statthalters schlüpft, nichts geändert, aber es gibt ein paar Neuerungen. So könnt ihr nun ab einem bestimmten Punkt Schiffe ins ferne Albion schicken, um dort eine Kolonie zu gründen und Ressourcen abzubauen, die ihr auf eurer mediterranen Heimatinsel nicht findet. Mit seinen Sumpflandschaften stellt euch Albion vor ganz eigene Herausforderungen bei der Stadtplanung.

Anders als in Anno 1800 gibt es nun zudem neben Seeschlachten auch Kämpfe an Land, die man sich wie eine simplere Version der Schlachten aus Total War vorstellen kann. Obwohl sie sich erstaunlich gut spielen, liegt der Fokus des Spiels natürlich weiterhin auf Wirtschaft und Aufbau. Auch hier hat Anno 117 mit einem komplexen System von Auswirkungen verschiedener Waren und Gebäude nachgelegt, sodass es sich nicht nur wie ein römisches Anno 1800, sondern wie eine echte Weiterentwicklung anfühlt.