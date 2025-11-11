Anno 117 ist nicht perfekt - kann es aber noch werden

Unsere Kollegen von der GameStar konnten Anno 117: Pax Romana bereits auf Herz und Nieren testen und sind nach dutzenden Stunden zu einem klaren Fazit gekommen: Dieses Aufbaustrategiespiel ist ein würdiger Nachfolger zu Anno 1800 und kann perfekt werden - Betonung auf werden.

Denn so gut einige Neuerungen funktionieren, so schön die Städte mit den neuen diagonalen Straßen aussehen - fürs perfekte Anno fehlen diesem Spiel noch ein paar Details. Was damit gemeint ist und für wen sich Anno 117 lohnt, erfahrt ihr im Testvideo!