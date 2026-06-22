Dieses PS5-Spiel ist die beste Pokémon-Alternative und hübscher als das Original: Jetzt günstig schnappen!

Beim Artdesign ist diese Pokémon-Alternative für PS5 deutlich fantasievoller als das Original.

Die wohl beste Pokémon-Alternative für PS5, die das Original in mancherlei Hinsicht (nicht zuletzt bei der Grafik) sogar ein gutes Stück übertrifft, könnt ihr euch jetzt günstig schnappen: Das im letzten Herbst erschienene Spiel bekommt ihr nämlich gerade im frühen Prime-Day-Angebot bei Amazon, laut Vergleichsplattformen ist es derzeit nirgendwo günstiger:

Falls dieses Spiel doch nicht das Richtige für euch ist, könnt ihr übrigens stattdessen auch zum Original greifen. Pokémon-Legenden: Z-A gibt es nämlich gerade ebenfalls günstiger im Amazon-Angebot. Hierfür braucht ihr jedoch natürlich eine Switch oder Switch 2:

Zwei Welten, 450 Monster: Das ist das Monstersammel-Rollenspiel für PS5!

11:58 Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden

Autoplay

Wir sprechen hier natürlich von Digimon Story Time Stranger, dem jüngsten Teil der Digimon-Reihe, die Pokémon schon seit den 90ern Konkurrenz macht. Wie üblich schickt euch auch dieser wieder in zwei verschiedene Welten, nämlich in ein futuristisches Tokio und in die digitale Parallelwelt Iliad, in der die Digimon leben. Die Story lässt euch acht Jahre in der Zeit zurückreisen, um eine Katastrophe in Tokio zu verhindern, die mit einer mysteriösen Kreatur verbunden ist.

Optisch machen beide Welten einiges her, gerade im Vergleich zum etwas biederen Pokémon-Legenden: Z-A. Vor allem Iliad mit seinem fantasievollen, bunten Artdesign, seinen wunderschönen, leicht surreal wirkenden Landschaften und natürlich den toll animierten Digimon ist ein faszinierender Anblick. Doch auch die Straßen Tokios mit ihren Strömen von Menschen und den bei Nacht leuchtenden Reklamen können sich sehen lassen.

Die Spielwelt von Digimon Story Time Stranger kann sich sehen lassen.

Spielerisch ist Digimon Story Time Stranger ziemlich traditionell: Ihr sammelt Monster und lasst diese in rundenbasierten Taktikkämpfen gegen andere Monster antreten, wobei sie Erfahrung sammeln und sich mit der Zeit weiterentwickeln. Insgesamt könnt ihr diesmal 450 verschiedene Digimon finden, mehr als in den beiden letzten Digimon-Story-Spielen zusammengenommen. Auch sonst bekommt ihr genügend Umfang geboten: Ihr könnt mit rund 60 Stunden Spielzeit rechnen.