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19€ statt 60€: Diesen bildhübschen Open-World-Hit für PS5 gibt's jetzt im Top-Angebot!

Wer Lust hat, durch eine traumhaft schöne Postapokalypse zu reisen, kann sich jetzt eines der besten Open-World-Spiele für die PS5 zum Schnäppchenpreis sichern.

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GamePro Deals
05.06.2026 | 13:23 Uhr


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Zum aktuellen Preis ist dieser Open-World-Hit für PS5 ein echtes Schnäppchen. Zum aktuellen Preis ist dieser Open-World-Hit für PS5 ein echtes Schnäppchen.

Gerade könnt ihr euch eines der besten Open-World-Spiele, das die PS5 zu bieten hat, günstig im Sonderangebot schnappen. Den First-Party-Hit von Sony, der ursprünglich 79,99€ gekostet hat und dessen aktueller UVP noch immer bei 59,99€ liegt, bekommt ihr bei Amazon momentan schon für schlappe 18,82€. Einen besseren Preis findet ihr laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo, auch die digitale Version im PS Store ist weit teurer. Hier geht's zum Deal:

Open-World-Spiel für PS5 günstig abstauben!

Das Angebot soll bis zum 10. Juni laufen, könnte aber natürlich vorher schon vergriffen sein. Alternativ könnt ihr euch bei Amazon gerade auch noch einige weitere große PS5-Spiele günstiger schnappen:

Die wohl schönste Postapokalypse: Das ist der Open-World-Hit für PS5!

Schönere postapokalyptische Ruinen als in Horizon Forbidden West haben wir noch in keinem PS5-Spiel gesehen. Schönere postapokalyptische Ruinen als in Horizon Forbidden West haben wir noch in keinem PS5-Spiel gesehen.

Wir sprechen natürlich von Horizon Forbidden West, das euch wie schon der Vorgänger in eine wunderschöne, postapokalyptische Welt entführt, in der die letzten Überreste der alten menschlichen Zivilisation längst von Pflanzen überwuchert sind, während riesige Roboter in der Gestalt von Dinosauriern durch die Landschaften ziehen.

Postapokalyptischen PS5-Hit jetzt richtig günstig sichern!

Sowohl optisch als auch beim Umfang hat das Open-World-Spiel im Vergleich zum ohnehin schon großartigen Horizon Zero Dawn noch einmal deutlich zugelegt: Diesmal führt euch eure Reise durch abwechslungsreiche Regionen vom dichten Dschungel bis hin zu schneebedeckten Gebirgen und von den Ruinen von Las Vegas bis hin zu den Überresten von San Francisco. Mit der Erkundung dürftet ihr etwa 60 bis 80 Spielstunden beschäftigt sein.

Video starten 12:35 Horizon Forbidden West - Test-Video zum Open-World-Blockbuster für PlayStation

Auch beim Gameplay schneidet Horizon Forbidden West besser ab: Allein schon die größere Vielfalt der Gegnertypen, die alle über ihre eigenen Angriffsmuster und Schwachstellen verfügen, zwingt uns dazu, unsere Taktik immer wieder anzupassen. Doch auch Aloy verfügt über neue Waffen und Fähigkeiten, um mit den neuen Feinden fertigzuwerden, und es gibt sogar ganz neue Kampfmechaniken wie das Abtrennen von Rüstungsteilen.

Nur bei der Story kann Horizon Forbidden West nicht mehr ganz mit dem Vorgänger mithalten, schlicht deshalb, weil wir die spannendsten Geheimnisse der Spielwelt schon damals gelöst haben. Ansonsten ist Horizon Forbidden West dem ersten Teil aber in jeder Hinsicht überlegen und somit ein sowohl optisch als auch spielerisch großartiges Open-World-Spiel, das ihr insbesondere dann, wenn ihr eine Schwäche für postapokalyptische Welten habt, auf keinen Fall verpassen solltet.

Horizon Forbidden West jetzt für PS5 im Angebot schnappen!
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