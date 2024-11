PS5-Shooter im Angebot: Den größten Multiplayer-Überraschungshit 2024 jetzt zum Top-Preis schnappen!

Einen der beliebtesten PS5-Shooter 2024 gibt's jetzt günstig im Black-Friday-Angebot.

In diesem Jahr steht Call of Duty mal nicht ganz einsam an der Spitze der beliebtesten Shooter. Anfang 2024 ist nämlich ein Multiplayer-Hit für PS5 erschienen, der das Internet im Sturm erobert hat, teils durch seine spielerische Qualität, teils aber auch durch seinen makabren Humor. Wenn auch ihr noch in das Action-Feuerwerk einsteigen möchtet, könnt ihr das durch dieses Angebot im Amazon Black Friday Sale jetzt günstig tun:

Alternativ findet ihr den Deal auch bei MediaMarkt. Theoretisch endet das Angebot bei beiden Shops erst nach dem Black Friday, der am 29. November stattfindet. In der Praxis sind günstige PS5-Spiele insbesondere bei Amazon jedoch gerne mal sehr schnell ausverkauft.

PS5-Action-Orgie mit einer Extra-Portion Demokratie!

Es geht hier um Helldivers 2, einen der ganz großen PS5-Überraschungshits des Jahres. Der Vorgänger war noch ein netter Top-Down-Shooter, der zweite Teil hat nun in die Third-Person-Perspektive gewechselt und bei Grafik und Produktionsqualität ein paar Stufen aufgedreht. Der Aufwand hat sich gelohnt: Schon direkt zum Release verkaufte sich der Koop-Shooter millionenfach.

Helldivers 2 ist zwar auch allein spielbar, aber auf Online-Multiplayer ausgelegt. Gemeinsam bekämpft ihr als menschliche Soldaten auf fremden Planeten gegen insektenartige Aliens oder Roboterarmeen. Der schwarze Humor und die blutige Inszenierung erinnern dabei stark an den Science-Fiction-Filmklassiker Starship Troopers. Eure Aufgabe ist es, Freiheit und Demokratie im Universum zu verbreiten, ob die Bewohner das nun gut finden oder nicht.

Spielerisch ist Helldivers 2 eine temporeiche Ballerorgie mit wenig Zeit zum Durchatmen. An eurem Einsatzort angekommen, schnetzelt ihr gemeinsam mit euren Mitstreitern sofort ganze Heerscharen von Gegnern nieder. Das mag sehr simpel klingen, macht aber eine Menge Spaß, was an dem hervorragenden Gunplay und Treffer-Feedback liegt. Riesige Käfer in Fetzen zu schießen und zu sprengen, ist eben schlicht ein sehr befriedigendes Gefühl.

Außerdem bietet Helldivers 2 auf den zweiten Blick durchaus etwas taktischen Tiefgang: Je nach Ausrüstung bekommt ihr nämlich verschiedene Spezialfähigkeiten und könnt beispielsweise Luftschläge anfordern oder Verteidigungsgeschütze aufstellen. Für die Langzeitmotivation sorgen ein umfangreiches Fortschrittssystem, das euch neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände freischalten lässt, und verschiedene Schwierigkeitsgrade.

