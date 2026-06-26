PS5-Überraschungshit: So schön wie in diesem Spiel haben wir Untote noch nie zerlegt – jetzt günstig sichern!

Es gibt nicht viele PS5-Spiele, die so stark auf Gore setzen wie dieses.

Gerade könnt ihr euch ein PS5-Spiel, das wie kaum ein anderes hemmungslose Splatter-Action bietet und sich dank dieses Selling Points überraschend gut verkauft hat, günstig im Angebot schnappen – und das sogar in der Ultimate Edition, die den Season Pass mit zwei Erweiterungen und zahlreiche weitere Extras enthält. Das Paket, dessen Preis im PlayStation Store bei 69,99€ liegt, könnt ihr bei Amazon jetzt für 20,99€ abstauben:

Dabei solltet ihr beachten: Es handelt sich um ein Prime Day Angebot, das nur für Prime-Mitglieder verfügbar ist und nur noch bis Mitternacht läuft, wie auch der Rest des Sales. Es lohnt sich übrigens, vor dem Ende schnell noch einmal einen Blick auf die übrigen Angebote zu werfen, denn es gibt noch zahlreiche weitere PS5-Spiele günstiger:

Zerteilen ist der Schlüssel zum Erfolg: Das ist der günstige PS5-Actionhit!

14:12 Dead Island 2 zeigt knapp 14 Minuten neues Gameplay

Autoplay

Es geht hier natürlich um Dead Island 2, in dem wir uns aus der First-Person-Perspektive durch das postapokalyptische, zombieverseuchte Los Angeles kämpfen. Dabei wehren wir uns zunächst mit allen Nahkampfwaffen, die wir in die Finger bekommen können. Später kommt auch ein stattliches Arsenal an Schusswaffen zum Einsatz. Aber egal, welche Waffen wir nutzen: Dead Island 2 setzt stark auf hemmungslose Gewalt durch das sogenannte F.L.E.S.H.-System.

Letzteres ermöglicht es uns, die Untoten sauber in ihre Einzelteile zu zerlegen und beispielsweise Arme und Beine abzutrennen. Das dient aber nicht nur der Gewaltdarstellung, sondern macht spielerisch Sinn: Mit gezielten Schüssen verlangsamen wir die Zombies oder nehmen ihnen zugleich mit ihren Armen einen großen Teil ihrer Angriffskraft. Hinzu kommt, dass ihr auch mit Feuer und Elektrizität experimentieren und Zombies gezielt in Fallen locken könnt.

Die Kämpfe können dadurch einen erstaunlichen taktischen Tiefgang entwickeln, zumal es besonders zähe Zombietypen gibt, die durch stumpfes Einprügeln nicht mehr so leicht zu erledigen sind. Zudem verfügt Dead Island 2 über ein komplexes Fortschrittssystem, das euch nicht nur eure Waffen modifizieren und mit diversen Effekten aufrüsten, sondern auch euren Charakter mit verschiedenen Boni und Spezialfähigkeiten verbessern lässt.

1:30 Der erste Dead Island 2-DLC ist deutlich gruseliger als das Hauptspiel

Das Gameplay ist somit das klare Highlight von Dead Island 2. Von Story und Spielwelt solltet ihr hingegen nicht allzu viel erwarten. Zwar lassen sich die Entwickler durchaus einige witzige und kreative Missionen und Szenen einfallen, aber zu einem Spiel, das man für die Geschichte spielen sollte, wird die Zombie-Metzelei dadurch noch lange nicht. Wer sich hingegen einfach mal wieder mit knallharter Action austoben möchte, ist hier genau richtig.

Der Season Pass, der in der Ultimate Edition enthalten ist, bringt zwei Story-Erweiterungen, in denen ihr ein mysteriöses, surreales Horror-Haus erkundet und von einer geheimnisvollen Botschaft direkt ins Chaos gelockt werdet, sowie zusätzliche In-Game-Gegenstände mit. Darüber hinaus enthält die Ultimate Edition weitere DLC-Pakete mit zusätzlichen Items und sechs weiteren spielbaren Charakteren.