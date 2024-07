PS5-Spiele am Amazon Prime Day 2024: Das sind die 10 besten Angebote!

Am Amazon Prime Day 2024 gibt es eine Menge PS5-Spiele günstiger. Wir verschaffen euch den Überblick.

Amazon hat den Prime Day 2024 gestartet und wie üblich finden sich unter den tausenden exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbaren Angeboten auch eine Menge günstiger Spiele. Gerade für die PS5 ist einiges dabei, und zwar große AAA-Exlusivtitel ebenso wie kleine Indie-Geheimtipps. In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights herausgesucht. Wer lieber selbst die Angebote durchstöbern möchte, findet die Übersicht hier:

Die Angebote des Amazon Prime Day laufen bis zum 17. Juli, ein paar der besten Deals könnten aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein.

PS5-Spiele im Prime Day-Angebot: 10 Highlights

Unter den PS5-Angeboten des Amazon Prime Day finden sich eine ganze Reihe von aktuellen Spielen aus 2024, die schon jetzt stark reduziert sind. Dabei handelt es sich zwar eher um Titel aus der zweiten Reihe wie Outcast: A New Beginning oder Banishers, aber auch diese haben zum aktuellen Preis mal eine Chance verdient.

2:30 In Outcast 2 -A New Beginnning kehrt ihr nach 24 Jahren auf den Planeten Adelpha zurück

Natürlich bekommt ihr daneben auch ein paar der ganz großen AAA-Hits günstiger. Mit dabei ist beispielsweise Elden Ring. Das ohnehin schon sehr preisstabile Open-World-Soulslike ist aktuell dank der Erweiterung Shadow of the Erdtree wieder so gefragt wie lange nicht mehr, was tendenziell auch die Preise steigen lässt. Umso schöner, dass ihr es zum Prime Day zumindest etwas günstiger bekommt:

Bei unserer kleinen Liste solltet ihr beachten, dass es sich nur um den aktuellen Stand handelt. Amazon kann die Preise jederzeit ändern oder neue und vielleicht bessere Angebote nachschieben. Bei vergangenen Prime Days ist gerade im Gaming-Bereich beides schon häufig passiert. Selbst wenn ihr aktuell noch nicht das passende Angebot für euch finden solltet, kann es sich deshalb lohnen, dem Sale später noch einmal einen Besuch abzustatten:

