PS5-Spiele im Amazon-Sale: Diese 10 Hits gibt’s jetzt zu Top-Preisen im Angebot!

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einige große PS5-Spiele günstig sichern. Manche könnten allerdings schnell ausverkauft sein.

Bei Amazon gibt es gerade eine ganze Reihe von PS5-Spielen sehr günstig im Angebot, darunter Exklusivhits wie God of War Ragnarök und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, aber auch große AAA-Titel anderer Publisher. Leider hat Amazon keine eigene Übersichtsseite für die Angebote gestartet, die meisten Deals lassen sich allerdings leicht über die PS5-Bestsellerliste finden:

In der Regel haben die Angebote kein offizielles Ablaufdatum. Amazon kann die Preise also jederzeit ändern. Außerdem sind günstige PS5-Spiele bei Amazon oft schnell ausverkauft.

Update: God of War Ragnarök ist aktuell leider schon wieder ausverkauft (es ist aber gut möglich, dass Amazon noch mal für Nachschub sorgt). Dafür ist mit Astro Bot das wohl beste PS5-Spiel aus 2024, das bei Amazon schon seit Tagen ausverkauft war, plötzlich wieder zum Angebotspreis verfügbar:

PS5-Spiele im Amazon-Sale: Das sind die 10 Highlights

1:30 Uncharted: Legacy of Thieves Collection - Launch-Trailer

Neben den schon erwähnten großen PS5-Exklusivspielen aus den vergangenen Jahren finden sich auch einige Titel aus 2024 unter den Angeboten. Das Open-World-Spiel Rise of the Ronin ist beispielsweise bereits um 64 Prozent reduziert. Noch viel jünger sind EA Sports FC 25 und Dragon Age: The Veilguard, die erst im September bzw. Ende Oktober erschienen sind. Trotzdem gibt es bereits rund 35€ Rabatt im Vergleich zum UVP.

Ein besonders günstiges Schnäppchen ist zudem die Uncharted Legacy of Thieves Collection. Für nicht mal 15€ bekommt ihr hier mit Uncharted 4 und Uncharted: The Lost Legacy zwei hervorragende Action-Adventures, bei denen sich der Kauf allein schon für die spektakulären Schauplätze auf der ganzen Welt lohnt, in einer verbesserten PS5-Version.

Hier unsere kleine Auswahlliste mit zehn Top-Angeboten für PS5:

Diese zehn Highlights sind übrigens nicht die einzigen gerade stark reduzierten PS5-Spiele bei Amazon, ihr könnt hier noch einige weitere Schnäppchen finden:

