Uncharted: Legacy of Thieves Collection - Launch-Trailer stimmt auf den Release in

24.01.2022 19:00 Uhr

In der Uncharted: Legacy of Thieves Collection für die PS5 sind überarbeitete Remaster von Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy enthalten. Neben kürzeren Ladezeiten werden auch die besonderen Funktionen des DualSense-Controller sowie 3D-Audio und unterschiedliche Grafikeinstellungen (Qualität, Leistung oder Leistung+) unterstützt.



Mit dem Launch-Trailer könnt ihr euch bereits auf den Release der Collection am 28. Januar 2022.