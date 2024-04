PS5-Spiele jetzt zum Schnäppchenpreis sichern: Top-Hits von God of War bis Spider-Man im Sale!

Gerade gibt's bei MediaMarkt und Amazon einige der besten PS5-Spiele der letzten Jahre im Angebot.

MediaMarkt und auch Saturn haben heute einen Sale mit großen Exklusivspielen für PS5 und PS4 gestartet. Bei vielen Angeboten ist Amazon bereits mitgezogen, hier könnten im Laufe des Tages noch weitere Deals folgen. Die wichtigsten Deals bei MediaMarkt findet ihr hier:

Die Aktion läuft offiziell bis zum 30. April. Ihr solltet aber damit rechnen, dass ein paar der besten Angebote schon vorher ausverkauft sein könnten.

PS5-Spiele im Sale: Was sind die Highlights?

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Unter den Angeboten sind Top-Hits wie God of War Ragnarök und Horizon Forbidden West, die man auf jeden Fall gespielt haben sollte, wenn man eine PS5 besitzt. Fans von Elden Ring und Dark Souls bekommen zudem eine günstige Gelegenheit, mit dem wunderschönen Remaster von Demon’s Souls den Ursprung des gesamten Soulslike-Genres nachzuholen.

Hier haben wir euch eine Auswahlliste mit einigen der spannendsten Angebote zusammengestellt:

Das wohl beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt ihr aber bei der Uncharted Legacy of Thieves Collection, die euch für mit Uncharted 4 und Uncharted: The Lost Legacy für nur 14,99€ zwei große PS4-Spiele in einer für PS5 verbesserten Version liefert. Übrigens solltet ihr beachten, dass manche der reduzierten Spiele in der PS4-Version günstiger sind, obwohl sie kostenlose PS5-Upgrades bieten.

